FT: Η Χαμάς ζητά πενθήμερη κατάπαυση του πυρός για να απελευθερώσει τους ομήρους

Σύμφωνα με τους Financial Times, εκπρόσωπος της Χαμάς είπε ότι οι ισραηλινοί όμηροι, εκτός των στρατιωτών, θα απελευθερωθούν με αντάλλαγμα μια πενθήμερη κατάπαυση του πυρός.

Hamas spokesperson stated that those who were captured would be released in exchange for a 5-day ceasefire, but Israeli soldiers would not be released; they would be held for an exchange. -Financial Times

Παράλληλα, ο Ντάνιελ Χάγκαρι, εκπρόσωπος των Iσραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων κάλεσε για ακόμα μια φορά τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας να εκκενώσουν προς τα νότια απόψε λόγω της επικείμενης χερσαίας επίθεσης του Ισραήλ στην περιοχή. Είπε στους δημοσιογράφους σήμερα να αγνοήσουν τις φήμες σχετικά με μια πιθανή συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Ο Χαγκάρι δήλωσε ότι οι IDF «θα φτάσουν και θα παρουσιάσουν κάθε αξιόπιστη πληροφορία» σχετικά με τους ομήρους πρώτα στις οικογένειες όταν επιβεβαιωθεί και στη συνέχεια θα ενημερώσουν το κοινό. «Μέχρι τότε, μην παραδοθείτε στους χειρισμούς της Χαμάς που στοχεύουν σε ψυχολογική τρομοκρατία», δήλωσε ο Χαγκάρι.

BREAKING: Israeli PM Netanyahu's spokesman rejects calls for ceasefire and says 'we will no longer live with this reality' and that the war is not being fought to 'deter Hamas', but that instead 'we have decided that Hamas must be gone'.