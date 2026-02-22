FT: Εν κρυπτώ συμφωνία Ρωσίας - Ιράν για την αγορά αντιαεροπορικών πυραύλων

Το Ιράν συμφώνησε σε μυστική συμφωνία όπλων ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ με τη Ρωσία για την απόκτηση χιλιάδων προηγμένων πυραύλων ώμου, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Κυριακή.

Η συμφωνία, που υπογράφηκε στη Μόσχα τον Δεκέμβριο, δεσμεύει τη Ρωσία να παραδώσει 500 φορητές μονάδες εκτόξευσης «Verba» και 2.500 πυραύλους «9M336» μέσα σε διάστημα τριών ετών, όπως ανέφεραν οι Financial Times, επικαλούμενες διαρροή ρωσικών εγγράφων που είδε η εφημερίδα και αρκετά άτομα που γνωρίζουν τη συμφωνία.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι παραδόσεις έχουν προγραμματιστεί σε τρεις δόσεις, από το 2027 έως το 2029, ανέφεραν οι FT.

Η συμφωνία αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ της ρωσικής κρατικής εταιρείας εξαγωγής όπλων Rosoboronexport και εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνας και Διοικητικής Μέριμνας του Ιράν (MODAFL) στη Μόσχα, σύμφωνα με τους Financial Times.

Η Τεχεράνη ζήτησε επίσημα τα συστήματα τον περασμένο Ιούλιο, σύμφωνα με σύμβαση που είδε η FT.

Τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν τις τρεις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ενώ η χώρα συμμετείχε στην στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν καταστράφηκαν στην επίθεση. Ωστόσο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών εκείνη την εποχή, οι αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ δεν κατέστρεψαν την πυρηνική ικανότητα του Ιράν, καθυστερώντας την μόνο κατά μερικούς μήνες.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη έχει ανακάμψει από τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια του πολέμου και ότι οι δυνατότητές της είναι καλύτερες από ποτέ.

Η Ρωσία έχει συνθήκη στρατηγικής εταιρικής σχέσης με το Ιράν, αν και αυτή δεν περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας. Νωρίτερα τον Φεβρουάριο, μια ρωσική ναυτική κορβέτα πραγματοποίησε ελιγμούς με το ιρανικό ναυτικό στον Κόλπο του Ομάν, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.