FT: Απόρρητα αρχεία αποκαλύπτουν ποια είναι τα κριτήρια της Ρωσίας για χρήση πυρηνικών

Οι δυνάμεις της Ρωσίας έχουν προβάρει τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων σε πρώιμο στάδιο σύγκρουσης με μια μεγάλη παγκόσμια δύναμη, σύμφωνα με τα ρωσικά στρατιωτικά αρχεία που διέρρευσαν και περιλαμβάνουν σενάρια εκπαίδευσης για μια εισβολή από την Κίνα.

Τα απόρρητα έγγραφα, τα οποία είδαν οι Financial Times, περιγράφουν ένα όριο για τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων που είναι χαμηλότερο από αυτό που η Ρωσία έχει ποτέ παραδεχτεί δημοσίως, σύμφωνα με εμπειρογνώμονες που εξέτασαν και επαλήθευσαν τα έγγραφα.

Πρόκειται για 29 απόρρητα ρωσικά στρατιωτικά αρχεία που συντάχθηκαν μεταξύ 2008 και 2014.

Τα κριτήρια για μια ενδεχόμενη πυρηνική απάντηση κυμαίνονται από μια εχθρική εισβολή στο ρωσικό έδαφος έως πιο συγκεκριμένα εναύσματα, όπως η καταστροφή του 20% των υποβρυχίων στρατηγικών βαλλιστικών πυραύλων της Ρωσίας.

