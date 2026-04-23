FT: Αίτημα από απεσταλμένο του Τραμπ για συμμετοχή της Ιταλίας αντί του Ιράν στο Μουντιάλ

Πρόταση αντικατάστασης του Ιράν με την Ιταλία στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο φέρεται να κατέθεσε απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ προς τη FIFA, σε μια κίνηση με έντονο διπλωματικό υπόβαθρο.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι Financial Times, η πρόταση εντάσσεται σε προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων μεταξύ του Τραμπ και της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, μετά τη ρήξη που προκάλεσαν οι επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου κατά του Πάπα Λέοντα XIV σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

«Επιβεβαιώνω ότι πρότεινα στον Τραμπ και στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο να αντικαταστήσει η Ιταλία το Ιράν στο Μουντιάλ. Είμαι Ιταλός και θα ήταν όνειρο να δω την “Σκουάντρα Ατζούρα” σε ένα τουρνουά που θα φιλοξενηθεί στις ΗΠΑ. Με τέσσερις τίτλους, διαθέτει την ιστορία που δικαιολογεί τη συμμετοχή», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Πάολο Ζαμπόλ στους FT.

Ο Λευκός Οίκος, η FIFA, η Ομοσπονδία Ιταλικού Ποδοσφαίρου (FIGC) και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (FFIRI) δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα του Reuters για σχόλιο.

Η Ιταλία υπέστη σοκ τον Μάρτιο, καθώς η εθνική ομάδα της έμεινε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη συνεχόμενη φορά, μετά την ήττα με 4-1 στα πέναλτι από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη στον τελικό των πλέι οφ πρόκρισης.

Σύμφωνα με τους FT, το Ιράν εξέδωσε ανακοίνωση την Τετάρτη, στην οποία ανέφερε ότι είναι έτοιμο για το τουρνουά και σκοπεύει να συμμετάσχει, χωρίς το Reuters να μπορεί να επιβεβαιώσει άμεσα την πληροφορία.

Νωρίτερα τον Απρίλιο, η Τεχεράνη είχε δηλώσει ότι θα αποφασίσει για τη συμμετοχή της εθνικής ομάδας στο Μουντιάλ μόνο αφού λάβει απάντηση από τη FIFA σχετικά με τη μεταφορά των αγώνων της από τις ΗΠΑ στο Μεξικό.