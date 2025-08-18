Φρουροί της Επανάστασης: Πιθανός ανά πάσα στιγμή ένας πόλεμος με το Ισραήλ ή τις ΗΠΑ

Ένας ανώτερος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης δήλωσε ότι ένας νέος πόλεμος με το Ισραήλ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή.

«Δεν βρισκόμαστε σε κατάπαυση του πυρός, βρισκόμαστε σε φάση πολέμου. Δεν έχει υπογραφεί κανένα πρωτόκολλο, κανονισμός ή συμφωνία μεταξύ μας και των ΗΠΑ ή του Ισραήλ», δήλωσε ο Γιαχία Ραχίμ Σαφάβι, ανώτερος στρατιωτικός σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Πιστεύω ότι μπορεί να ξεσπάσει ένας άλλος πόλεμος και μετά από αυτόν, μπορεί να μην υπάρξουν άλλοι πόλεμοι», πρόσθεσε, σύμφωνα με μετάφραση του Iran International.

«Οι Αμερικανοί και οι Σιωνιστές λένε ότι δημιουργούν ειρήνη μέσω της δύναμης. Επομένως, το Ιράν πρέπει επίσης να γίνει ισχυρό, γιατί στο σύστημα της φύσης, οι αδύναμοι καταπατούνται», είπε ο Σαφάβι.

«Πρέπει να ενισχύσουμε τη διπλωματική, τη δημοσιογραφική, την πυραυλική, την αεροπορική και την κυβερνοεπιθετική μας στρατηγική. Εμείς, οι στρατιωτικοί, σχεδιάζουμε σενάρια, βλέπουμε το χειρότερο σενάριο και προετοιμάζουμε ένα σχέδιο για αυτό».