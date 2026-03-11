Φρουροί της Επανάστασης: «Νόμιμοι στόχοι» του Ιράν οι Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia και Oracle

Το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης δημοσίευσε μια λίστα με νέους στόχους του Ιράν που περιλαμβάνουν εταιρείες η τεχνολογία των οποίων έχει χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές εφαρμογές.

«Καθώς το πεδίο του πολέμου επεκτείνεται στον πόλεμο των υποδομών, επεκτείνεται και το πεδίο των νόμιμων στόχων του Ιράν» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το Al Jazeera στον κατάλογο βρίσκονται εταιρείες όπως η Google, η Microsoft, η Palantir, η IBM, η Nvidia και η Oracle.