Φρίκη: Οι 20 όμηροι της Χαμάς περιγράφουν τα βασανιστήρια των τρομοκρατών

Όλοι οι εν ζωή Ισραηλινοί όμηροι βρίσκονται πια μαζί με τις οικογένειές τους, ύστερα από δύο χρόνια φρίκης και βασανιστηρίων στα τούνελ των τρομοκρατών της Χαμάς.

Όλοι τους υποβάλλονται σε εξετάσεις ενώ το επόμενο διάστημα θα προσπαθήσουν να ανακάμψουν σωματικά και ψυχικά μετά τα όσα πέρασαν τα δύο τελευταία χρόνια, σε συνθήκες αιχμαλωσίας, στα τούνελ της Χαμάς.

Κρατήθηκαν στη Γάζα υπό άθλιες συνθήκες και υπέστησαν διαφόρων τύπων βασανιστήρια. Το ισραηλινό Chanel 12, όπως μεταφέρει η Daily Mail, μετέφερε πληροφορίες και μαρτυρίες για τα όσα πέρασαν από τους απαγωγείς της Χαμάς, οι οποίοι δεν τους, σύμφωνα με μαρτυρίες, έτρωγαν μπροστά τους καθώς οι ίδιοι υπέφεραν από ασιτία.

Δύο χρόνια χωρίς να συναντήσει κανέναν, χωρίς να γνωρίζει τίποτα

Σε μια από τις χειρότερες περιπτώσεις, ο όμηρος Αβινατάν Ορ, 32 ετών, κρατήθηκε σε σχεδόν πλήρη απομόνωση για δύο χρόνια, χωρίς να συναντήσει άλλο άτομο που είχε απαχθεί μέχρι να αφεθεί ελεύθερος τη Δευτέρα.

Δεν είχε μάθει κανένα νέο όλο αυτό το διάστημα, δεν γνώριζε τι συμβαίνει ενώ μόνο την περασμένη Δευτέρα πριν την απελευθέρωσή του τον ενημέρωσαν ότι η φίλη του Νόα, που είχε απαχθεί μαζί του από το φεστιβάλ Νόβα, είχε αφεθεί νωρίτερα ελεύθερη.

Η Αβινατάν και η Νόα ξανασυναντήθηκαν και οι φωτογραφίες τους κάνουν από τη Δευτέρα τον γύρο του κόσμου.

Αλυσοδεμένος, χωρίς αίσθηση του χρόνου

Ο όμηρος Ελκάνα Μπόμποτ, 36 ετών, φέρεται να πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των δύο ετών που κρατήθηκε από τη Χαμάς αλυσοδεμένος σε μια σκοτεινή και βρώμικη σήραγγα, όπου έχασε κάθε αίσθηση του χρόνου.

Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν

Οι απαχθέντες δίδυμοι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, 28 ετών, χωρίστηκαν και αποκόπηκαν από τον υπόλοιπο κόσμο από τη Χαμάς. Αν και κρατούνταν στην ίδια περιοχή, κανένας από τους δύο δεν γνώριζε με βεβαιότητα αν ο άλλος ήταν ζωντανός. Μόνο όταν αγκαλιάστηκαν για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια τη Δευτέρα, πείστηκαν. Και οι δύο πέρασαν περιόδους λιμοκτονίας.

Βία χωρίς όρια

Ο Ματάν Ανγκρέστ, ένας 22χρονος στρατιώτης που απήχθη στο νότιο Ισραήλ, υπέστη «πολύ σοβαρά βασανιστήρια» κατά τους πρώτους μήνες της θητείας του ως όμηρος, σύμφωνα με τη μητέρα του, Ανατ.

Είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι «θυμάται να τον ξυλοκοπούν τόσο άσχημα που έχασε τις αισθήσεις του». Η Ανάτ πρόσθεσε: «Τον κάλυψαν με μαύρες σακούλες και τον έσυραν μακριά».

Τον χρησιμοποίησαν ως ανθρώπινη ασπίδα

Οι γονείς του Άλον είπαν ότι τον χρησιμοποίησαν ως ανθρώπινη ασπίδα σε διάφορα σημεία, λέγοντας στο Channel 12: «Πριν από περίπου 40 ημέρες, τον μετέφεραν ξαφνικά σε μια άλλη σήραγγα στην κεντρική Γάζα.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις είχαν ανακοινώσει μια επιχείρηση για την κατάληψη της πόλης και τον χρησιμοποίησαν ως ανθρώπινη ασπίδα».

Ο Εβιάταρ Ντέιβιντ έσκαψε τον τάφο του

Ο Εβιάταρ Ντέιβιντ, ο όμηρος που έσκαβε τον τάφο του, κατάφερε με κάποιο τρόπο να διατηρήσει την ελπίδα του παρά το γεγονός ότι ήταν όμηρος για δύο χρόνια.

Ο πατέρας του, ο Αβισάι, είπε: «Έβρισκε διάφορους τρόπους να περνάει την ώρα του. Είχε μεγάλη ελπίδα - ένιωθε ότι το τέλος ήταν κοντά».