Φραστική επίθεση Μεντβέντεφ κατά Μερτς για το ουκρανικό: «Ξανασκέψου το, Ναζί!»

Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Ρωσίας κατά του Φρίντριχ Μερτς για δηλώσεις του σε συνέντευξη που παραχώρησε την Κυριακή, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι η καταστροφή της ρωσικής γέφυρας στην προσαρτημένη ουκρανική χερσόνησο της Κριμαίας θα μπορούσε να βοηθήσει την ουκρανική πολεμική προσπάθεια κατά της Ρωσίας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες Κυριακή στο πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, ο Μερτς ο οποίος αναμένεται να εκλεγεί καγκελάριος από την Bundestag στις 6 Μαΐου, δήλωσε ότι ο ουκρανικός στρατός έπρεπε να βγει από την άμυνα, τονίζοντας ότι σε περίπτωση περαιτέρω ρωσικών επιθέσεων, η Ουκρανία πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι «για παράδειγμα, η πιο σημαντική χερσαία σύνδεση μεταξύ Ρωσίας και Κριμαίας θα καταστραφεί».

«Ξανασκέψου το, Ναζί!» τόνισε σε ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, νυν αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Τον Φριτς Μερτς τον κατατρέχει η ανάμνηση του πατέρα του, ο οποίος υπηρετούσε στη Βέρμαχτ του Χίτλερ», έγραψε ο Μεντβέντεφ, χρησιμοποιώντας το απαξιωτικό "Φριτς" αντί για το "Φρίντριχ" που είναι και το μικρό όνομα του Μερτς.

