Φουκουσίμα: Ξεκίνησε η απόρριψη των ραδιενεργών υδάτων - Η διαδικασία και οι αντιδράσεις

H Ιαπωνία άρχισε την Πέμπτη την άντληση περισσότερων από ένα εκατομμύριο μετρικών τόνων επεξεργασμένου ραδιενεργού νερού από τον κατεστραμμένο πυρηνικό σταθμό Φουκουσίμα Νταϊίτσι, μια διαδικασία που θα χρειαστεί δεκαετίες για να ολοκληρωθεί.

Το νερό αποστάχθηκε αφού μολύνθηκε από την επαφή του με ράβδους καυσίμων στον αντιδραστήρα, που καταστράφηκε από σεισμό και τσουνάμι το 2011.

Οι δεξαμενές στην περιοχή περιέχουν περίπου 1,3 εκατομμύρια τόνους νερού - αρκετό για να γεμίσουν 500 πισίνες ολυμπιακών διαστάσεων.

Η εταιρεία κοινής ωφέλειας που είναι υπεύθυνη για το εργοστάσιο, η Tokyo Electric Power (Tepco), φιλτράρει το μολυσμένο νερό για να απομακρύνει τα ισότοπα, αφήνοντας μόνο το τρίτιο, ένα ραδιενεργό ισότοπο του υδρογόνου που είναι δύσκολο να διαχωριστεί. Η Tepco θα αραιώσει το νερό έως ότου τα επίπεδα τριτίου πέσουν κάτω από τα προβλεπόμενα όρια πριν το διοχετεύσει στη θάλασσα από την τοποθεσία στην ακτή βόρεια του Τόκιο.

