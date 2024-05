Φωτιά στο λιμάνι της Οδησσού έπειτα από ρωσική πυραυλική επίθεση

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στη Μαύρη Θάλασσα αργά το βράδυ της Τετάρτης (1/5) έπειτα από ρωσικό πυραυλικό πλήγμα, ανέφεραν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Εικόνες και βίντεο που αναρτήθηκαν στα κανάλια telegram των μέσων ενημέρωσης έδειχναν φλόγες στο σημείο του πλήγματος και μεγάλα σύννεφα καπνού να υψώνονται προς τον ουρανό. Ένα κανάλι μέσων ενημέρωσης ανέφερε ότι είχε πληγεί η αποθήκη της Nova Poshta, μιας μεγάλης εταιρείας ταχυδρομικών υπηρεσιών και ταχυμεταφορών.

In Odessa, enemy warehouses full of weapons and ammunition are on fire.

10 years ago--May 2, 2014---the enemy burned alive 48 trade unionists in the Odessa Trade Union Hall. They were burned alive because they opposed the US coup and the US coup regime. pic.twitter.com/t1W32jlyBK