Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας ερευνούν την περίπτωση η πυρκαγιά που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 59 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 150 στο κλαμπ του Κότσανι να αποτελεί υπόθεση διαφθοράς.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοβσκι κατά τη διάρκεια συνέντευξη Τύπου στο Κότσανι δήλωσε ότι «αυτή η εταιρεία δεν έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας. Αυτή η άδεια, όπως και πολλά άλλα πράγματα στο παρελθόν, συνδέεται με την διαφθορά».

Μάλιστα, περισσότερα από είκοσι πρόσωπα θεωρούνται ύποπτα στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών. Ανάμεσά τους τα δύο βασικά μέλη του συγκροτήματος hip-hop DNK, πολύ δημοφιλούς στη Βόρεια Μακεδονία. Η συναυλία του συγκροτήματος ξεκίνησε τα μεσάνυκτα. Περίπου τρεις ώρες αργότερα ξέσπασε η πυρκαγιά.

Ο γιος του ιδιοκτήτη του κλαμπ, ο διευθυντής της διαχειρίστριας εταιρείας και μέλη της ασφάλειας του καταστήματος περιλαμβάνονται στους υπόπτους.

Την ίδια στιγμή, περί τα δεκαπέντε άτομα έχουν συλληφθεί ανάμεσά τους και υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομίας. Οι υπόλοιποι ύποπτοι νοσηλεύονται ή περιλαμβάνονται στους νεκρούς, σύμφωνα με τον Πάντσε Τόσκοβσκι

Στο νοσοκομείο Παπανικολάου τρεις τραυματίες από τη Βόρεια Μακεδονία

Όπως έγινε γνωστό από διπλωματικές πηγές υπεβλήθη από τη Βόρεια Μακεδονία, αίτημα στο υπουργείο Εξωτερικών για μεταφορά στη χώρα μας τραυματιών από την πολύνεκρη πυρκαγιά.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι τρεις εγκαυματίες, νεαρά άτομα, μεταφέρθηκαν διασωληνωμένοι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας εγκαυμάτων του νοσοκομείου «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης. Το νοσοκομείο βρίσκεται σε ετοιμότητα να παραλάβει όσα περιστατικά χρειαστεί.

Από τα 59 θύματα, έχουν αναγνωριστεί τα 35. Από αυτούς τους ανθρώπους, οι 31 ήταν κάτοικοι των πόλεων Κότσανι και Στιπ. Το μεσημέρι, νοσηλεύονταν συνολικά 155 τραυματίες, ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοφσκι στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Οι νεκροί που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Κότσανι ήταν ηλικίας από 14 έως 25 ετών, είπε σε ένα τοπικό Μέσο Ενημέρωσης η διευθύντριά του, η Κριστίνα Σεραφιμόφσκα. Από τους τραυματίες, 70 μεταφέρθηκαν στο τοπικό νοσοκομείο με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα, λόγω εισπνοής μονοξειδίου του άνθρακα.

A massive fire tore through a nightclub in North Macedonia's eastern town of Kocani early Sunday, killing 59 people and injuring 155, authorities said. https://t.co/LVV1j8Fdep — KUTV2news (@KUTV2News) March 16, 2025

Μάλιστα, πλάνα του πρακτορείου Reuters δείχνουν τις καμένες λαμαρίνες από την οροφή της ντισκοτέκ Pulse, που έχουν καταρρεύσει σε ορισμένα σημεία. Τα ξύλινα δοκάρια στο εσωτερικό της έχουν μαυρίσει από τη φωτιά και τον καπνό.

Νωρίτερα, ο Στογιάντσε Ανγκέλοφ, ο διευθυντής του Κέντρου Κρίσεων, είπε ότι είναι σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για τη μεταφορά εκείνων που φέρουν βαριά τραύματα σε νοσοκομεία «πολλών ευρωπαϊκών χωρών».

Τα θύματα είναι στην πλειονότητά τους νέοι που πήγαν να παρακολουθήσουν μια συναυλία του δημοφιλούς συγκροτήματος χιπ-χοπ DNK στην ντισκοτέκ Pulse του Κότσανι. Η πόλη αυτή απέχει περίπου 100 χιλιόμετρα από τα Σκόπια.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας της χώρας, 118 άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ οι γειτονικές χώρες προσφέρουν επίσης ιατρική βοήθεια. Το τηλεοπτικό δίκτυο MRT ανέφερε ότι 27 άτομα νοσηλεύονται με σοβαρά εγκαύματα στο νοσοκομείο της Κότσανι, ενώ άλλα 23 σε κλινική.

🙏 Nightclub Fire, kills upto 51 people, 155 injured in North Macedonia, Fire was caused during a concert using Pyrotechnics that hit the roof https://t.co/j1bHVpaMCd pic.twitter.com/9sMVpZsCHs — SubX.News® (@SubxNews) March 16, 2025

Πέντε εισαγγελείς αναλαμβάνουν την έρευνα

Σημειώνεται ότι, πέντε εισαγγελείς θα αναλάβουν την έρευνα για την πολύνεκρη πυρκαγιά σε ντισκοτέκ της πόλης Κότσανι, ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Βόρειας Μακεονίας Λιούπτσο Κότσεφσκι. «Αυτή τη στιγμή, έχουν εκδοθεί εντολές για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων» και λαμβάνονται καταθέσεις από κάποια άτομα, είπε ο Κότσεφσκι, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Αφού επισκέφθηκε τους τραυματίες σε ένα νοσοκομείο των Σκοπίων, η πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκαβα, ντυμένη στα μαύρα και προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, είπε ότι οι αρχές είναι έτοιμες να κάνει τα πάντα για να βοηθήσουν τα θύματα. «Απλώς, δεν μπορώ να το καταλάβω… τι καταστροφή, τι τραγωδία…» είπε.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε από πυροτεχνήματα, ενώ πλάνα καταγράφουν τη στιγμή που κάποιος πετάει στον αέρα πυροτέχνημα, με συνέπεια να λαμπαδιάσει η οροφή της ντισκοτέκ και η καταστροφή να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο SDK, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 03:00 τοπική ώρα (04:00 ώρα Ελλάδος).

«Προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στους ανθρώπους επί τόπου. Οι πυροσβέστες και τα ασθενοφόρα έφτασαν εγκαίρως, αλλά αυτό δεν αρκούσε», είπε μια νεαρή γυναίκα που παρακολουθούσε τη συναυλία, μιλώντας σε τοπικά μέσα ενημέρωσης έξω από ένα νοσοκομείο των Σκοπίων. «Περιμένω έναν φίλο εδώ, έχει εγκαύματα στο χέρι. Αρχικά, δεν καταλάβαμε ότι υπήρχε πυρκαγιά, μετά επικράτησε τεράστιος πανικός και ποδοπάτημα στην έξοδο του κλαμπ», πρόσθεσε.

Fire in a nightclub Pulse in Kočani, North Macedonia

Local news are reporting more than 1500 people were at the club when the fire started, atleast 50 casualities and many injured. #fire #pozar pic.twitter.com/MO2mR9uCYu — Disasters Daily (@DisastersAndI) March 16, 2025

Ένα από τα μέλη του συγκροτήματος DNK, ο Βλαντίμιρ Μπλάζεφ, φέρει εγκαύματα στο πρόσωπο και νοσηλεύεται διασωληνωμένος, είπε η αδελφή του. Μεταξύ των θυμάτων είναι και ένας αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών που εργαζόταν κατά τη διάρκεια της συναυλίας.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπίθες από τα πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη συναυλία», είπε το πρωί ο υπουργός Εσωτερικών. «Πιθανότατα, οι σπίθες έφτασαν στην οροφή, που ήταν φτιαγμένη από κάποιο εύφλεκτο υλικό και μετά, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, η φωτιά εξαπλώθηκε σε όλη την ντισκοτέκ που γέμισε με πυκνό καπνό», πρόσθεσε ο υπουργός.

BREAKING: Fire breaks out at nightclub in Kocani, North Macedonia, killing at least 50 people. pic.twitter.com/zQ55FBINPA — AZ Intel (@AZ_Intel_) March 16, 2025

Η συναυλία των DNK ξεκίνησε τα μεσάνυχτα και η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3 το πρωί. Σε άλλα βίντεο φαίνονται τεράστιες φλόγες που έχουν ζώσει ένα κτίριο και πυροσβεστικά οχήματα στην είσοδο της ντισκοτέκ.

Πολλές χώρες εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και πρόσφεραν βοήθεια στη Βόρεια Μακεδονία.

Πηγή: Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ