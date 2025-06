Φωτιά σε φορτηγό πλοίο ανοικτά της Ινδίας - Τέσσερις αγνοούμενοι

Ακυβέρνητο και τυλιγμένο στις φλόγες είναι το φορτηγό πλοίο MV Wan Hai 503, το οποίο βρίσκεται στα ανοικτά της νότιας Ινδίας θέτοντας τις Αρχές της χώρας σε κατάσταση συναγερμού. Το εν λόγω πλοίο, μήκους 269 μέτρων, μεταφέρει 2.128 τόνους καυσίμων. Φέρει σημαία Σιγκαπούρης και βρίσκεται περίπου 42 ναυτικά μίλια από το λιμάνι Μπέιπορ, στην πολιτεία Κεράλα. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για τα αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς.

Από τα 22 μέλη του πληρώματος, οι 18 εγκατέλειψαν με ασφάλεια το πλοίο με τη συνδρομή του Ινδικού Ναυτικού και της ακτοφυλακής, ενώ τέσσερις αγνοούνται, σύμφωνα με τον διοικητή της Ινδικής Ακτοφυλακής, Άμιτ Ουνίγιαλ.

Όπως έχει ανακοινώσει το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας, πέντε σκάφη της ακτοφυλακής, δύο αεροσκάφη τύπου Dornier και ένα ελικόπτερο συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς. Παράλληλα, οι προσπάθειες εστιάζονται και στη ρυμούλκηση του πλοίου μακριά από τις ακτές, ώστε να αποφευχθεί μια ενδεχόμενη οικολογική τραγωδία. «Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και παρακολουθείται διαρκώς», ανέφερε χαρακτηριστικά η σχετική ανακοίνωση των Αρχών.

Update on #MVWanHai503 Incident.



A major firefighting and rescue operation is underway following a fire onboard #Singapore-flagged container vessel MV Wan Hai 503, 130 NM North -West of #Kochi. @IndiaCoastGuard has mobilized multiple assets to assist in dousing the blaze and… pic.twitter.com/2I2atLW03t