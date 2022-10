Φον ντερ Λάιεν: Θα εγκρίνουμε ακόμη ένα πακέτο νομοθετικών προτάσεων για την ενέργεια

Tην Τρίτη, 18 Οκτωβρίου, μετά τη συνεδρίαση του σώματος των επιτρόπων στο Στρασβούργο, αναμένονται οι νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν για την ενέργεια, όπως ανέφερε με ανάρτησή της στο Twitter η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Καλή συζήτηση στην τηλεδιάσκεψη για την ενέργεια με μέλη του σώματος των επιτρόπων. Σημειώθηκε ικανοποιητική πρόοδος όσον αφορά στην εφαρμογή του οδικού χάρτη που παρουσιάστηκε στους ηγέτες στην άτυπη σύνοδο κορυφής στην Πράγα για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας. Θα εγκρίνουμε ακόμη ένα πακέτο νομοθετικών προτάσεων στην επόμενη συνεδρίαση του κολεγίου μας, την Τρίτη» σημείωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Good VTC discussion on energy with College members.



Made good progress on implementing the roadmap to tackle high energy prices presented to Leaders at the informal summit in Prague.



We will approve another package of legal proposals at our next college meeting, Tuesday.