Φον ντερ Λάιεν: Συζήτησε με Στάρμερ και Μακρόν για τις επαφές τους στην Ουάσινγκτον

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι «έκανε τον απολογισμό» με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ το Σαββατοκύριακο σχετικά με τις «επαφές τους» με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Συζητήσαμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην Ουκρανία, τόσο οικονομικά όσο και στρατιωτικά», σημείωσε σε ανάρτησή της στο X.

Had good exchanges on the phone this weekend with @EmmanuelMacron and @Keir_Starmer.



We discussed our unflinching support to Ukraine, financially and militarily.



We shared updates on our contacts with US partners and discussed plans for the defence & security of our continent.