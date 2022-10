Φον ντερ Λάιεν: Κομβικής σημασίας ο αγωγός IGB

Σε ανάρτηση της στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν αναφέρθηκε στα σημερινά εγκαίνια του αγωγού IGB στη Σόφια της Βουλγαρίας, όπου θα δώσει το παρών και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Χαίρομαι που βρίσκομαι στη Σόφια για το άνοιγμα της γραμμής διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας. Αυτός ο αγωγός είναι κομβικής σημασίας για τη Βουλγαρία. Επίσης συμβάλλει βασικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης» ανέφερε η Φον ντερ Λάιεν.

Glad to be in Sofia for the opening of the gas interconnector between Bulgaria and Greece.



This pipeline is a game-changer for 🇧🇬



It’s also a key contribution to Europe’s energy security. pic.twitter.com/Vzy6YmwCOd