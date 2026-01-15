Φον ντερ Λάιεν από την Πράσινη Γραμμή: Προτεραιότητα η ώθηση για λύση του Κυπριακού

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, περιηγήθηκε το πρωί της Πέμπτης κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής στη Λευκωσία, συνοδευόμενη από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Η Φον ντερ Λάιεν στην ανάρτηση που έκανε τόνισε «πόσο συγκινητική» ήταν η επίσκεψή της στην Πράσινη Γραμμή.

«Πολύ συγκινητική επίσκεψη στην Πράσινη Γραμμή στη Λευκωσία. Θέλω να είμαι σαφής. Μια συνολική, δίκαιη και διαρκής λύση για την Κύπρο και για όλους τους Κυπρίους παραμένει απόλυτη προτεραιότητα για την ΕΕ. Ελπίζω λοιπόν ότι το 2026 θα φέρει νέα ώθηση προς την επανένωση της Κύπρου» έγραψε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε ότι «το πρωί, μαζί με την Πρόεδρο Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περπατήσαμε κατά μήκος της γραμμής κατάπαυσης του πυρός στη Λευκωσία».

«Αγαπητή Ούρσουλα, ζήσαμε μαζί την σπαρακτική αλλά και δυνατή σιωπή αυτών των δρόμων. Τη σιωπή της κατοχής σε ευρωπαϊκό έδαφος. Και γίναμε μάρτυρες της αξιοθαύμαστης ανθεκτικότητας των Κυπρίων, που υπέμειναν τον εκτοπισμό και τον ανείπωτο πόνο, αλλά συνέχισαν να αντέχουν.

Όπως συχνά επισημαίνεις, η Ένωσή μας είναι μια υπόσχεση. Και για την Κύπρο και για όλους τους ανθρώπους της. Η Ένωσή να μας φέρει την υπόσχεση της επανένωσης».

Η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε δική της ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την φιλοξενία στην Κύπρο.



«Στην καρδιά του κοινού μας σπιτιού, της Μεσογείου, η Κύπρος είναι το σημείο όπου συναντώνται ήπειροι και πολιτισμοί.

Έτσι, με μια μοναδική εμπειρία στον διάλογο, τη διαπραγμάτευση και τη διπλωματία, η Κυπριακή Προεδρία θα κατευθύνει την ευρωπαϊκή μας ατζέντα σε δύσκολους καιρούς».