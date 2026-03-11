Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ διαθέτει 100 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν είχε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εκφράζοντας την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον Λίβανο και τον λαό του.

Αυτό ανακοίνωσε η πρόεδρος της Επιτροπής στην πλατφόρμα Χ, επισημαίνοντας ότι η ΕΕ διαθέτει 100 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια στον Λίβανο, ενώ μόλις χθες παραδόθηκαν πάνω από 40 τόνοι προμηθειών, με τις επόμενες ανθρωπιστικές πτήσεις να είναι υπό σχεδιασμό.

Παράλληλα, στο μήνυμά της στην πλατφόρμα Χ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρετίζει την απόφαση της κυβέρνησης του Λιβάνου να απαγορεύσει όλες τις στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, καθώς και την έκκλησή της για τερματισμό όλων των εχθροπραξιών.