Φον ντερ Λάιεν για Ουκρανία: Εκταμιεύουμε 1,5 δισ. ευρώ - Σταθερή χρηματοδοτική στήριξη ως το 2027

Την εκταμίευση επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία αλλά και την πρόταση για σταθερή χρηματοδοτική στήριξη έως το 2027, εξήγγειλε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, σε ανάρτησή της στο Twitter.

«Σήμερα εκταμιεύουμε άλλα 1,5 δισ. ευρώ για την Ουκρανία σε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή. Βοηθάμε τις υπηρεσίες και τις υποδομές της Ουκρανίας να διατηρηθούν σε εγρήγορση στον γενναίο αγώνα της για ελευθερία. Θα έρθουν κι άλλα. Μόλις προτείναμε σταθερή χρηματοδοτική στήριξη έως το 2027. Είμαστε μέσα σε αυτό για μεγάλο χρονικό διάστημα», ανέφερε η ανάρτησή της.

