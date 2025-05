Φον ντερ Λάιεν: Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ για τις προσπάθειες για κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία

Τις ευχαριστίες της στον Ντόναλντ Τραμπ για τις «τις άοκνες προσπάθειές του για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία» μετέφερε σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με την Φον ντερ Λάιεν, τόσο η ίδια όσο και οι Μακρόν, Μελόνι, Στουμπ, Μερτς και Ζελένσκι συνομίλησαν με τον πρόεδρο Τραμπ όπου τους ενημέρωσε για τη συνομιλία του με τον Πούτιν.

«Είναι σημαντικό να παραμείνουν δεσμευμένες οι ΗΠΑ», τόνισε η πρόεδρος της Κομισιόν, σημειώνοντας ότι «συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον πρόεδρο Ζελένσκι».

