Φον ντερ Λάιεν: Ανακοίνωσε εταιρική σχέση ΕΕ - Αιγύπτου, με επενδυτικό πακέτο 7,4 δισ ευρώ

Στο Κάιρο βρέθηκε την Κυριακή η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Κατά την ομιλία της, μετά τη συνάντηση, η πρόεδρος της Επιτροπής, ανακοίνωσε ότι αυτή η συνολική εταιρική σχέση ΕΕ-Αιγύπτου, θα υποστηριχθεί από ένα νέο οικονομικό και επενδυτικό πακέτο 7,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα τέσσερα χρόνια (2024-2027).

Η πρόεδρος, Φον ντερ Λάιεν, συνοδευόταν από άλλους πέντε ευρωπαίους ηγέτες: τον πρωθυπουργό του Βελγίου, Αλεξάντερ ντε Κρο, η χώρα του οποίου έχει την προεδρία του Συμβουλίου, τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Χριστοδουλίδη, τον καγκελάριο της Αυστρίας, Καρλ Νεχάμερ και την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Η στρατηγική και συνολική εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Αιγύπτου, καλύπτει έξι τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος για την Ευρώπη και την Αίγυπτο: Πολιτικές σχέσεις, Οικονομική σταθερότητα, Επενδύσεις & Εμπόριο, Μετανάστευση, Ασφάλεια, Άνθρωποι και δεξιότητες.

Στην ομιλία της, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι η ΕΕ και η Αίγυπτος θα εντείνουν τον πολιτικό διάλογο για θέματα περιφερειακής σημασίας. «Μαζί θα εργαστούμε για τη δέσμευσή μας να προωθήσουμε τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα», τόνισε, προσθέτοντας ότι θα διοργανώνεται Σύνοδος Κορυφής μία φορά κάθε δύο χρόνια, πέρα από το ετήσιο Συμβούλιο Σύνδεσης.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την οικονομική σταθερότητα. «Θα υποστηρίξουμε οικονομικά τις μεταρρυθμιστικές σας προσπάθειες, μαζί με διεθνείς εταίρους. Αυτό είναι στην πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου μας των 7,4 δισ. Ευρώ», ανέφερε η πρόεδρος της Επιτροπής.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά τις επενδύσεις και το εμπόριο. «Η Αίγυπτος επωφελείται ήδη πολύ από το Οικονομικό και Επενδυτικό Σχέδιο Νότιας Γειτονίας. Μπορούμε όμως να κάνουμε περισσότερα μαζί. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το συμπληρώνουμε με πρόσθετες επενδύσεις 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ ως μέρος του σημερινού πακέτου. Και θα χαρούμε να υποστηρίξουμε τη Διάσκεψη Επενδύσεων της ΕΕ στην Αίγυπτο στο Κάιρο αργότερα αυτό το έτος», ανέφερε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόεδρος της Επιτροπής, τόνισε ότι οι ενεργειακές επενδύσεις είναι κεντρικό στοιχείο της συνεργασίας ΕΕ-Αιγύπτου. «Μαζί αναπτύσσουμε το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης Gregy. Για να συνδέσει την Αίγυπτο με την Ελλάδα. Φέρνοντας πιο κοντά τις δύο ακτές της Μεσογείου. Η Αίγυπτος έχει επίσης τους πόρους για να γίνει κόμβος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως όταν πρόκειται για ανανεώσιμο υδρογόνο», υπογράμμισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημειώνοντας ότι η Αίγυπτος είναι πρόθυμη να προσελκύσει ξένες επενδύσεις και έχει υπογράψει Μνημόνιο Κατανόησης για αυτό.

Αναφορικά με τον τέταρτο πυλώνα, τη μετανάστευση και την κινητικότητα, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η ΕΕ και η Αίγυπτος έχουν ήδη μια πολύ καλή συνεργασία σε αυτόν τον τομέα και πρόσθεσε ότι η ΕΕ θα επενδύσει τουλάχιστον 200 εκατομμύρια ευρώ από το σημερινό πακέτο για να γίνει η συνεργασία αυτή ακόμα πιο αποτελεσματική. «Θα συνεχίσουμε το έργο μας για τη διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης», τόνισε η πρόεδρος της Επιτροπής, αναφέροντας ως παράδειγμα τις «εταιρικές συμφωνίες δεξιοτήτων». Παράλληλα, υπογράμμισε «συνεχίζουμε να υπολογίζουμε στον έλεγχο της παράνομης μετανάστευσης από την Αίγυπτο. Από τη διαχείριση των συνόρων, στην καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και της επιστροφής».

Ο πέμπτος πυλώνας αφορά την ασφάλεια και την επιβολή του νόμου. «Έχουμε μια καθιερωμένη συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και θα το ενισχύσουμε», υπογράμμισε η πρόεδρος της Επιτροπής.

«Ο τελευταίος πυλώνας - από πολλές απόψεις, είναι ο πιο σημαντικός - αφορά τους ανθρώπους, τις δεξιότητές τους και την έρευνα. Οι ανταλλαγές φοιτητών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ ήδη ευδοκιμούν. Η Αίγυπτος μπορεί τώρα να διαπραγματευτεί την ένταξή της σε άλλα προγράμματα της ΕΕ, όπως το Creative Europe και το Horizon Europe. Αυτό θα εμβαθύνει τους δεσμούς μεταξύ του λαού μας και στις δύο πλευρές της Μεσογείου», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημείωσε ότι οι συζητήσεις αυτές γίνονται σε περίοδο κρίσης. «Είμαστε όλοι εξαιρετικά ανήσυχοι για τον πόλεμο στη Γάζα και την εκτυλισσόμενη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση. Η Γάζα αντιμετωπίζει λιμό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι κρίσιμο να επιτευχθεί μια συμφωνία για μια εκεχειρία γρήγορα τώρα που θα απελευθερώσει τους ομήρους και θα επιτρέψει σε περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στη Γάζα», είπε, καλώντας τον πρόεδρο της Αιγύπτου να μεσολαβήσει για μια κατάπαυση του πυρός.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, εξέφρασε την ανησυχία της ΕΕ για τους κινδύνους που θα είχε μια πλήρους κλίμακας επίθεση στη Ράφα για τον ευάλωτο άμαχο πληθυσμό. «Αυτό πρέπει να αποφευχθεί με κάθε κόστος», τόνισε, ενώ ευχαρίστησε την Αίγυπτο για τις προσπάθειές της να διασφαλίσει ότι οι ανθρωπιστικές προμήθειες μπορούν να φτάσουν στη Γάζα.

«Η ΕΕ κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να παράσχει την τόσο αναγκαία βοήθεια. Σήμερα η Γάζα χρειάζεται 500 φορτηγά την ημέρα - ή το αντίστοιχο από ξηρά, αεροπορική και θαλάσσια. Μόνο φέτος, η ΕΕ θα παράσχει 275 εκατομμύρια ευρώ βοήθεια στους Παλαιστίνιους. Έχουμε παραδώσει πάνω από 1.800 τόνους της βοήθειας. Συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού προς την Αίγυπτο και διασφαλίζουμε ότι αυτή η βοήθεια μπορεί να φτάσει στη Γάζα μέσω όλων των πιθανών διαδρομών, συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου διαδρόμου που άνοιξε πρόσφατα στην Κύπρο», σημείωσε, τέλος, η πρόεδρος της Επιτροπής.







Six European leaders today in Cairo.



This shows how deeply we value our partnership with Egypt. pic.twitter.com/fE4NFDGHRi