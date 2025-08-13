Φον ντερ Λάιεν: Ενισχύθηκε το κοινό έδαφος ΕΕ, ΗΠΑ και NATO για την Ουκρανία

Το κοινό έδαφος που «μοιράζονται» η Ευρωπαϊκή Ένωση, το NATO και οι ΗΠΑ αναφορικά με την Ουκρανία ενισχύθηκε όπως είπε την Τετάρτη η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από την τηλεδιάσκεψη που είχαν οι ηγέτες της ΕΕ με τον ηγέτη της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Η τηλεδιάσκεψη έγινε ενόψει της κρίσιμης συνόδου κορυφής που θα έχει στις 15 Αυγούστου ο Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα και καθώς ο πόλεμος της Μόσχας στην Ουκρανία μαίνεται για 3,5 χρόνια.

Together with @POTUS, @ZelenskyyUa and other European leaders, we have had a very good call.



We exchanged on the upcoming bilateral meeting in Alaska.



Today Europe, the US and NATO have strengthened the common ground for Ukraine.



We will remain in close coordination. Nobody… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 13, 2025

Σε ανάρτηση της στο X μετά από την τηλεδιάσκεψη, η πρόεδρος της Κομισιόν είπε πως «θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε στενά. Κανείς δεν επιθυμεί την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες, ο Τραμπ και ο Ζελένσκι είναι ενωμένοι στην αποφασιστικότητά τους να θέσουν τέλος στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

«Η μπάλα είναι τώρα στο γήπεδο της Ρωσίας», δήλωσε επίσης ο Ρούτε, προσθέτοντας ότι εκτιμά την «ηγεσία και τον στενό συντονισμό με τους συμμάχους» του Προέδρου Τραμπ πριν από τη συνάντησή του με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή.