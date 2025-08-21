Οι Ρεπουμπλικανοί βουλευτές έχουν επαινέσει θερμά τον Τραμπ για τη συνάντησή του με τον Πούτιν και την προσπάθειά του να φέρει τον Ρώσο πρόεδρο σε επαφή με τον Ζελένσκι.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το CNN, στα σχόλια των Ρεπουμπλικανών έχει εισχωρήσει και ο φόβος μήπως ο Πούτιν, τελικά, καταφέρει να πάρει «πάρα πολλά». Πολλοί Ρεπουμπλικανοί και σύμμαχοι του Τραμπ στα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες μαζί με τους επαίνους για τον Αμερικανό πρόεδρο, του ζητούν να είναι πιο σκεπτικός και σκληρός απέναντι στον Πούτιν.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής από τη Βόρεια Καρολίνα, Thom Tillis μιλώντας την Τετάρτη στο CBS Mornings προειδοποίησε να μην επιτραπεί «ούτε η παραμικρή νίκη» στον Ρώσο πρόεδρο.

«Η πρόκληση του Πούτιν είναι ο φόβος ότι ένας πρώην δορυφόρος της Σοβιετικής Ένωσης θα μπορούσε να γίνει μια ακμάζουσα δυτική δημοκρατία. Αυτό θα είναι η αρχή του τέλους της αποτυχημένης κομμουνιστικής ολοκληρωτικής εμπειρίας του», είπε.

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ της Νότιας Καρολίνας ανέφερε στο FoxNews την Κυριακή: «Να είστε πολύ προσεκτικοί με το να ανταμείψετε τον Πούτιν δίνοντάς του τίτλο ιδιοκτησίας σε ουκρανική γη με τη βία των όπλων».

Αυτός και άλλοι έχουν προειδοποιήσει ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να ενθαρρύνει την Κίνα να προσπαθήσει να καταλάβει την Ταϊβάν με τη βία.

Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ εμφανίστηκε στο Fox News τη Δευτέρα το βράδυ και προέβλεψε ότι ο Τραμπ θα καταλήξει σε ειρηνευτική συμφωνία – με μια σημαντική προειδοποίηση.

«Αυτό που ενθάρρυνα τον πρόεδρο Τραμπ να κάνει είναι να το επιλύσει με έναν τρόπο που να αποτελεί σαφή και διακριτή ήττα για τη Ρωσία και τον Πούτιν», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός από το Τέξας. «Η Ρωσία δεν είναι φίλη μας, ο Πούτιν δεν είναι φίλος μας».

Μια πρόσφατη δημοσκόπηση του Fox News έδειξε ότι οι Αμερικανοί δήλωσαν σε ποσοστό 58% έναντι 35% ότι ο Πούτιν είχε το «πάνω χέρι» έναντι του Τραμπ πριν από τη Σύνοδο Κορυφής τους. Ένας μεγάλος αριθμός Αμερικανών έχει από καιρό δηλώσει ότι ο Τραμπ είναι υπερβολικά ευνοϊκός προς τον Πούτιν.