«Flamingo»: Αυτός ο πύραυλος μπορεί να χτυπήσει τη Μόσχα και να αποτελέσει την «εγγύηση ασφάλειας» της Ουκρανίας

Έναν νέο πύραυλο κρουζ, ικανό να πλήξει ολόκληρη την ευρωπαϊκή Ρωσία, δοκιμάζει η Ουκρανία, στην προσπάθειά του να περιορίσει τη Ρωσία, την ώρα που οι σύμμαχοι του Κιέβου ψάχνουν τρόπο για να του προσφέρουν «εγγυήσεις ασφαλείας».

Όπως αναφέρει το Politico, πρόκειται για τον πύραυλο Flamingo FP-5, που αναπτύχθηκε από την ουκρανική αμυντική βιομηχανία Fire Point - έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κατασκευαστή επιθετικών drones που έχουν γίνει βασικό όπλο στον πόλεμο κατά της Ρωσίας.

«Ο Flamingo είναι ο πύραυλος κρουζ μεγάλου βεληνεκούς που μπορεί να μεταφέρει μια κεφαλή 1.150 κιλών και να πετάξει στη Ρωσία για 3.000 χιλιόμετρα», δήλωσε η Ιρίνα Τερέκι, Διευθύνουσα Σύμβουλος και τεχνική διευθύντρια της εταιρείας.

Το TASS, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, δημοσίευσε ένα άρθρο που υποβάθμιζε την απειλή που θέτει ο πύραυλος.

Η Τερέκι δεν συμφωνεί. «Παρακολουθήσαμε τη ρωσική αντίδραση στις πρώτες μας αποστολές και μπορώ να σας πω ότι όσο πιο επιτυχημένη είναι μια αποστολή, τόσο περισσότεροι Ρώσοι προσπαθούσαν να καταπνίξουν όλη τη δημοσιότητα γύρω από αυτήν» παρατήρησε.

Το Flamingo βρίσκεται τώρα σε μαζική παραγωγή, με 211 να έχουν παραχθεί μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα. «Μέχρι τον Δεκέμβριο, θα έχουμε πολύ περισσότερα από αυτά», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Χτυπώντας τη Ρωσία εκεί που πονάει

Εάν μπορέσουν να περάσουν και να χτυπήσουν στόχους στα μετόπισθεν της Ρωσίας, τα Flamingo αποτελούν μια θανάσιμη απειλή.

Τα drones μεταφέρουν μόνο μικρά εκρηκτικά φορτία, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη μόνιμη εξόντωση στόχων όπως διυλιστήρια, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, κόμβους υλικοτεχνικής υποστήριξης και στρατιωτικά αεροδρόμια.

Τα βαρύτερα όπλα έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο. Η επίθεση της Ουκρανίας τον Ιούνιο σε ένα διυλιστήριο πετρελαίου στο Τουάπσε χρησιμοποίησε έναν πύραυλο κρουζ R-360 Neptune που μετέφερε κεφαλή 150 κιλών. Προκάλεσε πυρκαγιά που χρειάστηκε τρεις ημέρες για να κατασβεστεί.

Το Flamingo θα ήταν ακόμη πιο καταστροφικό. Εάν μπει σε πλήρη παραγωγή, θα μπορούσε να επηρεάσει δραματικά την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Κιέβου και Μόσχας.

Ο Φάμπιαν Χόφμαν, διδακτορικός ερευνητής και ειδικός σε πυραύλους στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, χαρακτήρισε τον πύραυλο «την ισχυρότερη εγγύηση ασφάλειας της Ουκρανίας».