Φινλανδός πρόεδρος: Πρέπει να παραδεχθούμε ότι οι ΗΠΑ αλλάζουν

Η Ευρώπη και η Φινλανδία είναι ανάγκη να αναγνωρίσουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν και ότι η ιδεολογία της αμερικανικής κυβέρνησης, που βρίσκεται πίσω από την εξωτερική πολιτική της, «έρχεται σε σύγκρουση με τις δικές μας αξίες», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ.

Η Φινλανδία θα επικαιροποιήσει το πολιτικό δόγμα της στην εξωτερική πολιτική και την πολιτική της ασφάλειας ώστε να αντανακλά τις αλλαγές στη διεθνή κατάσταση, δήλωσε ο Στουμπ σε ομιλία του προς τους βουλευτές.

«Πρέπει εντίμως να παραδεχθούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν. Η προσέγγισή τους στους συμμάχους τους, καθώς και ο τρόπος τους να ασκούν εξωτερική πολιτική, αλλάζουν επίσης», δήλωσε χαρακτηρίζοντας εντούτοις τις ΗΠΑ «σημαντικό σύμμαχο».

Ο Στουμπ έχει επιδιώξει να διατηρήσει στενές σχέσεις με τον Τραμπ ώστε να ζητήσει την υποστήριξή του για την Ουκρανία έναντι της ρωσικής εισβολής και να ενισχύσει την ασφάλεια της ίδιας της Φινλανδίας ως γείτονος της Ρωσίας.

«Η εξωτερική πολιτική της σημερινής κυβέρνησης των ΗΠΑ στηρίζεται σε μια ιδεολογία που έρχεται σε σύγκρουση με τις δικές μας αξίες», δήλωσε ο Στουμπ, αναφέροντας ως παραδείγματα τέτοιων συγκρούσεων αξιών την υπονόμευση από τις ΗΠΑ της υφιστάμενης διεθνούς τάξης, τις αμερικανικές δράσεις εκτός των διεθνών θεσμών και την υποβάθμιση της σημασίας της Ευρώπης.

Ο Στουμπ δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής της ασφάλειας, αλλά δήλωσε ότι η δουλειά με την κυβέρνηση μόλις αρχίζει.