Φινλανδία: Ρωγμές και στις τέσσερις αντλίες νερού πυρηνικού αντιδραστήρα

Ρωγμές λίγων εκατοστών έχουν εντοπιστεί και στις τέσσερις αντλίες τροφοδοσίας νερού του πυρηνικού αντιδραστήρα Olkiluoto 3 (OL3) της Φινλανδίας, που τονίζει ότι δεν έχει ξεκαθαριστεί τι επίδραση θα έχει η ζημιά στη λειτουργία της εγκατάστασης.

«H ρίζα του προβλήματος για τις ρωγμές που βρέθηκαν στις αντλίες είναι άγνωστη ακόμη. Θα ειδοποιήσουμε όταν έχουμε απαντήσεις για τον πιθανό αντίκτυπο στον προγραμματισμό μας», έγραψε ο ΤVO στο Twitter.

Cracks of a few centimetres have been identified in all four of #OL3’s feedwater pumps. The root cause of the cracks found in the pump impellers is still unknown. The possible schedule impact will be communicated as soon as the results are available. #olkiluoto #tvo pic.twitter.com/oDPxfNibVQ