Φινλανδία: Νέα αναβολή λειτουργίας πυρηνικού σταθμού

Αναβολή για τις 18 Μαρτίου, από τις 15 Μαρτίου όπως προβλεπόταν, πήρε η έναρξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον νέο πυρηνικό αντιδραστήρα Olkiluoto 3 (OL3) στη Φινλανδία, όπως ανακοίνωσε ο φορέας εκμετάλλευσης TVO.

Αναβλήθηκε επίσης κατά τέσσερις ημέρες και η επανέναρξη της δοκιμαστικής παραγωγής, στις 14 Φεβρουαρίου, καθώς γίνονται επιπλέον έλεγχοι των εξαρτημάτων που αντικαταστάθηκαν λόγω ρωγμών.

«Ο προμηθευτής των εγκαταστάσεων εξακολουθεί να πραγματοποιεί μερικούς επιπλέον ελέγχους στις εγκαταστάσεις της τουρμπίνας πριν συνεχιστεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας», ανέφερε η TVO στο Twitter.

