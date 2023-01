Φινλανδία: Ζητά «τάιμ άουτ» στις συνομιλίες με Τουρκία για ΝΑΤΟ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Πέκα Χααβίστο δήλωσε σήμερα Τρίτη στο Reuters ότι απαιτείται τάιμ άουτ λίγων εβδομάδων στις συνομιλίες μεταξύ Φινλανδίας, Σουηδίας και Τουρκίας σχετικά με τα σχέδια των δύο σκανδιναβικών χωρών να ενταχθούν στη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Σουηδία δεν πρέπει να περιμένει τη στήριξη της χώρας του για ένταξη στο ΝΑΤΟ μετά από εκδήλωση διαμαρτυριών κοντά στην τουρκική πρεσβεία στη Στοκχόλμη το Σαββατοκύριακο, στη διάρκεια της οποίας σημειώθηκε καύση αντιγράφου του Κορανίου.

«Ταραχώρδης» εκλογική περίοδος

Σχετικά με την πιθανή παύση στις συζητήσεις με την Άγκυρα, ο Φινλανδός υπουργός έκανε λόγο για «αυξημένη πίεση λόγω των επικείμενων εκλογών» της Τουρκίας.

Μαζί με τη Σουηδία, η Φινλανδία έγινε δεκτή ως μέλος από τη στρατιωτική συμμαχία, ωστόσο, η διαδικασία δεν έχει επικυρωθεί ακόμη από την Τουρκία, η οποία έχει αντιρρήσεις. Η Άγκυρα ισχυρίζεται πως οι σκανδιναβικές χώρες υποθάλπουν «αντιτουρκικές» ομάδες.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Πέκα Χααβίστο χαρακτήρισε την κατάσταση «ταραχώδη» λόγω των εκλογών.

Τριμερείς οι συνομιλίες

Ο Χααβίστο εξήγησε ότι μίλησε με τον Τούρκο ομόλογό του χθες και περιμένει ότι θα υπάρξει παύση για μερικές εβδομάδες. Πρόσθεσε ότι δεν βλέπει κανένα νόημα στο να προχωρήσει η Φινλανδία τη διαδικασία ανεξάρτητα από τη Σουηδία, καθώς και ότι οι συνομιλίες θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι τριμερείς.

Ο Χααβίστο τόνισε ότι το ΝΑΤΟ παραμένει πρόθυμο να συμπεριλάβει τη Φινλανδία και τη Σουηδία ταυτόχρονα, καθώς κάτι τέτοιο θα διευκόλυνε τον αμυντικό σχεδιασμό.

Πάντως, το Γαλλικό πρακτορείο μεταδίδει πως ο Φινλανδός υπουργός δεν αποκλείει οι συνομιλίες με την Άγκυρα να προχωρήσουν ανεξάρτητα από τη Σουηδία.

