Φινλανδία: Εκφοβισμός το κίνητρο της επίθεσης με όπλο σε σχολείο

Το κίνητρο για τη χθεσινή επίθεση με όπλο σε σχολείο στα περίχωρα του Ελσίνκι, όπου ένας 12χρονος έχασε τη ζωή του, ήταν ο εκφοβισμός, σύμφωνα με ανακοίνωση της φινλανδικής αστυνομίας.

«Ο ύποπτος δήλωσε κατά τις ανακρίσεις ότι ήταν στόχος μπούλινγκ και η πληροφορία αυτή επιβεβαιώθηκε επίσης στην προκαταρκτική έρευνα της αστυνομίας», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωση.

Νεκρός ένας 12χρονος ενώ άλλοι δύο συνομήλικοι του είναι σοβαρά τραυματισμένοι μετά τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί της Τρίτης έξω από δημοτικό σχολείο στη Φινλανδία και συγκεκριμένα στην περιοχή Βάντα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τρεις 12χρονοι μαθητές τραυματίστηκαν και ο ένας από αυτούς κατέληξε. Ο ανήλικος δράστης, ο οποίος συνελήφθη, είναι, επίσης, 12 ετών και ομολόγησε.

