Φιλορώσος πολιτικός: O Ζελένσκι ζήτησε από την CIA να δολοφονήσει τον Πριγκόζιν

Ο πρόεδρος της ομάδας κοινωνίας πολιτών We Are Together with Russia, Βλαντίμιρ Ρόγκοφ, δήλωσε στο Tass ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο διευθυντής της CIA Ουίλιαμ Μπερνς συζήτησαν τη δολοφονία του ιδρυτή της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner, Γιεβγκένι Πριγκόζιν, όταν ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας των ΗΠΑ επισκέφτηκε το Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με το Tass, ο Ρόγκοφ είπε ότι «ένα από τα αιτήματα που εκφράστηκαν από τον Ζελένσκι ήταν να σκοτώσει τον επικεφαλής της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Wagner. Ο Πριγκόζιν είναι αποτελεσματικός και η δολοφονία του θα είχε νόημα, δεδομένου του μεγάλου θορύβου που κάνουν τα ΜΜΕ για τις νίκες τους» (σ.σ. ουκρανικά ΜΜΕ)

«Ο κύκλος εμπίστων του Ζελένσκι και ένας σχετικά μεγάλος αριθμός ανθρώπων έχουν γνώση αυτού του αιτήματος, να σκοτώσουν οι Αμερικανοί τον Πριγκόζιν. Κάτι τέτοιο δεν απαιτεί λίστες, περισσότερες κυρώσεις - όλα αυτά δεν αποδίδουν ούτως ή άλλως ειδικά για άτομα που δεν διαθέτουν εκεί περιουσιακά στοιχεία», είπε ο Ρογκόφ.

Το Tass μετέδωσε αργότερα ότι ο επικεφαλής της εταιρείας Wagner ανέφερε πως γνωρίζει ότι ο Ζελένσι ζήτησε από τη CIA, τη δολοφονία του.

«Ναι, το γνωρίζω, η υπηρεσία Τύπου μου το είπε. Αυτή είναι μια πολύ καλή ιδέα. Συμφωνώ ότι είναι καιρός να εκκαθαριστεί ο Πριγκόζιν. Αν επικοινωνήσουν μαζί μου, σίγουρα θα βοηθήσω», είπε ο Πριγκόζιν σε ανάρτηση στο Telegram, διακωμωδώντας την εν λόγω είδηση.

Στις 20 Ιανουαρίου ο συντονιστής Στρατηγικών Επικοινωνιών του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα χαρακτηρίσουν την εταιρεία Wagner ως «διεθνική εγκληματική οργάνωση» και σύντομα θα επιβάλουν περισσότερες κυρώσεις στην οντότητα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο χαρακτηρισμός της εταιρείας Wagner από την Ουάσιγκτον δύσκολα θα επηρεάσει τον οργανισμό και τη Ρωσία.