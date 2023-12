Χάος στις Φιλιππίνες από τον ισχυρό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ - Υποχωρεί η απειλή για τσουνάμι (vids)

Δεν υπάρχει πλέον απειλή για τσουνάμι μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε το νησί Μιντανάο στις νότιες Φιλιππίνες νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε το Σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ.

«Με βάση όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, η απειλή για τσουνάμι από τον σεισμό αυτό έχει πλέον περάσει», αναφέρεται στην ανακοίνωση και επισημαίνεται: «Μικρές διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας μπορεί να σημειωθούν σε ορισμένες παράκτιες περιοχές».

Ορισμένες περιοχές των Φιλιππίνων και οι ακτές της νοτιοδυτικής Ιαπωνίας περίμεναν νωρίτερα ότι θα πληγούν από τσουνάμι, τα κύματα του οποίου θα είχαν ύψος ενός μέτρου ή και περισσότερο.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 32 χλμ. και σημειώθηκε στις 22:37 τοπική ώρα (16:37 ώρα Ελλάδας), σε απόσταση σχεδόν 21 χλμ. βορειοανατολικά της Χινατουάν, διευκρίνισε το USGS.

Λίγο μετά τον πρώτο ισχυρό σεισμό, σημειώθηκε μετασεισμός 6,4 Ρίχτερ, όπως ανακοίνωσε το αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS), με αρκετούς μετασεισμούς να σημειώνονται στο νησί Μιντανάο.

«Αναμένεται καταστροφικό τσουνάμι με κύματα, των οποίων το ύψος αποτελεί απειλή για τις ζωές», είχε προειδοποιήσει νωρίτερα το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Συνέστησε στους κατοίκους των επαρχιών Σουριγκάο ντελ Σουρ και Ανατολικού Νταβάο «να απομακρυνθούν αμέσως» από τις εστίες τους και να κατευθυνθούν προς το εσωτερικό, στην ενδοχώρα ή προς εδάφη που είναι σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Σεισμοί σημειώνονται καθημερινά στις Φιλιππίνες, καθώς το αρχιπέλαγος βρίσκεται στον «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή με έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα που εκτείνεται από την Ιαπωνία και τη νοτιοανατολική Ασία έως τη λεκάνη του Ειρηνικού.

Οι περισσότεροι σεισμοί είναι πολύ μικροί για να γίνονται αισθητοί από τους ανθρώπους.

Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών έπληξε ήδη την περιοχή του νησιού Μιντανάο στις 17 Νοεμβρίου, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον εννέα ανθρώπων.

Ιαπωνία: Προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό στις Φιλιππίνες

Προειδοποίηση για τσουνάμι εξέδωσε και η Ιαπωνία για τις δυτικές ακτές της στον Ειρηνικό μετά τον ισχυρό σεισμό στις Φιλιππίνες, ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας.

Το τσουνάμι, τα κύματα του οποίου εκτιμάται να έχουν ύψος ενός μέτρου, πιθανόν να φτάσει στην Ιαπωνία τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής τοπική ώρα (βράδυ Σαββάτου στην Ελλάδα), μετέδωσε το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ΝΗΚ.

Στις Φιλιππίνες, δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής θύματα ή ζημιές αλλά σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας Τζόζεφ Λάμπα στη Χινατουάν, «ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός».

«Οι άνθρωποι απομακρύνονται λόγω του συναγερμού για τσουνάμι», δήλωσε διευκρινίζοντας ότι 45.000 κάτοικοι έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και ότι πολλοί μεταξύ αυτών προσπαθούν να φθάσουν σε περιοχές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο πεζή ή με το αυτοκίνητο.

Συγκλονιστικές εικόνες

Tsunami Advisory – 12/2, 11:56pm

A Tsunami Advisory has been issued. Waves of up to 1m are expected. Those near coastal areas, rivers, or lakes should evacuate to higher ground immediately. #tsunami pic.twitter.com/FD7kYpC0Z3 — NERV (@EN_NERV) December 2, 2023

Powerful 7.6 magnitude earthquake rocks #Philippines. US tsunami warning system issued a warning, which is expected to hit Philippines and Japan. It was at a depth of 63 km (39 miles).#earthquake #Prayforphilippines pic.twitter.com/A9tu1NdREb — Gautam Varma (@IamGautamVarma) December 2, 2023

A strong earthquake hit the #Philippines and a tsunami warning also issued.



pic.twitter.com/F8xvoZD2hU — Musa Kayrak (@musakayrak) December 2, 2023

Ώρα πρώτης δημοσίευσης 19:15