Φιλιππίνες: Πλημμύρες και κατολισθήσεις - 20 νεκροί (vid)

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τις πολυήμερες βροχοπτώσεις σε τμήματα των νότιων Φιλιππίνων, ανακοίνωσαν σήμερα υπηρεσίες αντιμετώπισης καταστροφών.

Στην επαρχία Νταβάο ντε Όρο 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ δύο αγνοούνται και τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη γειτονική Νταβάο ντελ Νόρτε, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Ένας μουσώνας στα βορειοανατολικά και ένα χαμηλό βαρομετρικό προκάλεσαν βροχοπτώσεις στην νότια περιοχή του Μιντανάο από τις 28 Ιανουαρίου ως τις 2 Φεβρουαρίου με αποτέλεσμα να σημειωθούν πλημμύρες και κατολισθήσεις με θύματα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Περισσότεροι από 812.000 άνθρωποι επλήγησαν, εκ των οποίων περίπου 85.000 βρήκαν καταφύγιο σε προσωρινά καταλύματα, προστίθεται.

Στα μέσα Ιανουαρίου, 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις σφοδρές βροχοπτώσεις στις νότιες Φιλιππίνες.

