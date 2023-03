Φιλιππίνες: Με κουβάδες και κούπες οι κάτοικοι απομακρύνουν πετρελαιοκηλίδα (pics&vids)

Με κουβάδες και κούπες, κάτοικοι σε επαρχία στις Φιλιππίνες καθαρίζουν την πετρελαιοκηλίδα που προκλήθηκε από διαρροή πετρελαίου από βυθισμένο δεξαμενόπλοιο, την ώρα που οι Αρχές επιδόθηκαν σε αγώνα δρόμου προκειμένου να περιορίσουν την περιβαλλοντική ζημιά.

Φορώντας εξοπλισμό ατομικής προστασίας και μάσκες, οι κάτοικοι της πόλης Πόλα στην Οριεντάλ Μιντόρο, με τη βοήθεια πληρώματος της ακτοφυλακής των Φιλιππίνων, μάζεψαν συντρίμμια εμποτισμένα με πετρέλαιο και σκούπισαν παχύρρευστη λάσπη από βράχους κατά μήκος της ακτής.

Tens of thousands of workers have been banned from setting sail after an oil tanker sank off the coast of the Philippines, spilling 800,000 liters of industrial fuel in nearby waters. pic.twitter.com/77dVVdqcd7