Φιλιππίνες: Εντυπωσιακά πλάνα από την έκρηξη του ηφαιστείου Κανλάον (vids)

Εντυπωσιακές εικόνες προκύπτουν από την έκρηξη του ηφαιστείου Κανλάον τα ξημερώματα της Δευτέρας (07/04), η οποία εκτόξευσε ηφαιστειακή τέφρα σε ύψος 4 χιλιομέτρων, ενώ πυροκλαστικές ροές - καυτά αέρια και ηφαιστειακά υλικά - κύλησαν στις νότιες πλαγιές του ηφαιστείου.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππινών (PHIVOLCS), η έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (τοπική ώρα), με το φαινόμενο να καταγράφεται από επιστημονικές κάμερες και να γίνεται άμεσα αισθητό στις γύρω περιοχές.

Οι Αρχές έχουν διατηρήσει το επίπεδο συναγερμού στο 3, που υποδηλώνει συνεχιζόμενη δραστηριότητα και αυξημένο κίνδυνο επερχόμενων εκρήξεων. Η απαγορευμένη ζώνη παραμένει στα 4 χιλιόμετρα από το στόμιο του ηφαιστείου, με την κυβέρνηση να καλεί τους κατοίκους να μην πλησιάζουν για κανέναν λόγο.

Timelapse video shows a cloud of ash pouring skywards during a volcanic eruption on Mount Kanlaon in the Philippines, where authorities advised residents to remain outside the designated danger zone. pic.twitter.com/7WoZdEHgea