FAA: Υπό έρευνα οι αεροπορικές εταιρείες που δεν συμμορφώθηκαν με τις περικοπές πτήσεων
AP Photo/Adam Gray
AP Photo/Adam Gray

24/11/2025 • 23:18
Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) θα αποστείλει επιστολές διερεύνησης στις αεροπορικές εταιρείες που δεν συμμορφώθηκαν με τις απαιτούμενες περικοπές πτήσεων σε 40 μεγάλα αεροδρόμια, οι οποίες επιβλήθηκαν λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, ανακοίνωσε η υπηρεσία τη Δευτέρα.

«Θα στείλουμε επιστολές έρευνας σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες που θεωρούμε ότι δεν συμμορφώθηκαν με την απαίτηση μείωσης της χωρητικότητας», δήλωσε ο διοικητής της FAA, Bryan Bedford, σε συνέντευξη Τύπου στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ. Ο υπουργός Μεταφορών, Sean Duffy, δήλωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να συμμορφώνονται με τις εντολές της FAA. «Εάν αυτές οι αεροπορικές εταιρείες δεν συμμορφώθηκαν... θα πρέπει να λογοδοτήσουν», δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

