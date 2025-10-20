Εύθραυστη η ειρήνη στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς - Τα ισραηλινά αντίποινα και οι αμερικανικές παρεμβάσεις

Η εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας δοκιμάζεται για ακόμη μια φορά τις τελευταίες ώρες, έπειτα από την επίθεση τρομοκρατών της Χαμάς σε ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα, η οποία σκότωσε δύο στρατιώτες, προκαλώντας την άμεση στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων στη Γάζα την Κυριακή και ανακοίνωσε ότι σταματά τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον θύλακα, σε απάντηση στις επιθέσεις. Πρόκειται για τη σοβαρότερη δοκιμασία μέχρι στιγμής για την εκεχειρία στην περιοχή, για την οποία μεσολάβησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επίθεση της Χαμάς εναντίον ισραηλινών στρατιωτών κοντά στη Ράφα χαρακτηρίστηκε από το Τελ Αβίβ ως «σοβαρή παραβίαση» της εκεχειρίας. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, δύο στρατιώτες σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν.

Ως απάντηση, ο ισραηλινός στρατός έπληξε την Κυριακή «δεκάδες» στόχους της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας και κατηγόρησε την τρομοκρατική οργάνωση ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός, όπως ανακοίνωσε.

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, σε απάντηση της κατάφωρης παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα» σήμερα, ο στρατός «έπληξε δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας», ανάμεσά τους αποθήκες όπλων και υπόγειες υποδομές, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Παρόλα αυτά, παρά την ένταση, η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η εκεχειρία τίθεται ξανά σε ισχύ, έπειτα από αμερικανικές παρεμβάσεις, και ότι η παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας θα συνεχιστεί κανονικά.

Τραμπ: Η κατάπαυση του πυρός του στη Γάζα παραμένει σε ισχύ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε την Κυριακή ότι η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς παραμένει σε ισχύ.

«Ναι, είναι», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους επί του προεδρικού αεροσκάφους ερωτηθείς αν η κατάπαυση του πυρός παραμένει σε ισχύ.

«Θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως όλα θα γίνουν ειρηνικά με τη Χαμάς», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Προτού πάρει τον λόγο ο Τραμπ, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς δήλωσε πως η κατάπαυση του πυρός έχει «τα πάνω της και τα κάτω της».

«Η Χαμάς θα ανοίξει πυρ εναντίον του Ισραήλ. Το Ισραήλ θα πρέπει να ανταποδώσει», είπε.

«Θεωρούμε ότι η κατάπαυση του πυρός είναι η καλύτερη ευκαιρία για διαρκή ειρήνη. Αλλά ακόμη κι αν τη φέρει, θα έχει τα πάνω της και τα κάτω της και θα πρέπει να επιτηρούμε την κατάσταση», συμπλήρωσε ο Βανς.

Στο Ισραήλ σήμερα Γουίτκοφ και Κούσνερ - Οι ΗΠΑ προσπαθούν να διασώσουν τη συμφωνία ειρήνης

Στο Ισραήλ αναμένονται σήμερα ο Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, απεσταλμένοι της αμερικανικής κυβέρνησης, οι οποίοι θα έχουν συνομιλίες με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και ανώτατους αξιωματούχους για τη σταθεροποίηση της εκεχειρίας και το μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον νότιο τομέα, στη δημιουργία διεθνούς διοικητικού φορέα για τη διακυβέρνηση της Γάζας και στη διασφάλιση της συνέχισης της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ακόμη, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αναμένεται να ταξιδέψει εκεί την Τρίτη για επιτόπια ενημέρωση.

Ο Βανς δήλωσε ότι ένα μέλος της κυβέρνησης Τραμπ «σίγουρα» θα επισκεφθεί το Ισραήλ «τις επόμενες ημέρες» για να παρακολουθήσει την κατάσταση. Δεν επιβεβαίωσε ποιος θα ήταν αυτός, αλλά δήλωσε ότι «μπορεί να είμαι εγώ».

Αβέβαιος ο δρόμος προς την ειρήνη

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας δήλωσε ότι η μεταφορά βοήθειας στη Γάζα έχει σταματήσει μέχρι νεωτέρας, μετά από αυτό που περιέγραψε ως κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας από τη Χαμάς.

Ωστόσο, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η ροή της βοήθειας θα συνεχιστεί τη Δευτέρα, ύστερα από πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Axios, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, ανέφερε ότι το Ισραήλ ενημέρωσε την Ουάσινγκτον πως θα ανοίξει ξανά ένα πέρασμα προς τη Γάζα το πρωί της Δευτέρας.

Φοβούμενοι πιθανή κατάρρευση της εκεχειρίας, κάποιοι Παλαιστίνιοι έσπευσαν να αγοράσουν προμήθειες από την κεντρική αγορά στη Νουσεϊράτ, ενώ οικογένειες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στο Χαν Γιουνίς, πιο νότια, αφού αεροπορικές επιθέσεις έπληξαν κοντινές περιοχές.

Η νέα εκεχειρία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, σταματώντας δύο χρόνια πολέμου.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι η «κίτρινη γραμμή» μέχρι το σημείο όπου οι ισραηλινές δυνάμεις αποσύρθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας θα επισημανθεί φυσικά και ότι κάθε παραβίαση της εκεχειρίας ή προσπάθεια υπέρβασής της θα αντιμετωπίζεται με πυρά.

Το Σάββατο, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, το οποίο αναμενόταν να ανοίξει ξανά αυτή την εβδομάδα, θα παραμείνει κλειστό και ότι το άνοιγμά του θα εξαρτηθεί από το αν η Χαμάς εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της εκεχειρίας.

Νετανιάχου προς IDF: Αναλάβετε αποφασιστική δράση κατά τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις και στις υπηρεσίες ασφαλείας «να αναλάβουν αποφασιστική δράση κατά τρομοκρατικών στόχων στη Λωρίδα της Γάζας», μετά την επίθεση της Χαμάς εναντίον στρατευμάτων του IDF σήμερα, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού.

Ο Νετανιάχου έδωσε την εντολή αυτή κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον υπουργό Άμυνας, Ισραήλ Κατζ και τους επικεφαλής της Σιν Μπετ και της Μοσάντ, σύμφωνα με το γραφείο του πρωθυπουργού.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις αναφέρουν ότι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες πυροβόλησαν με RPG και πραγματοποίησαν πυροβολισμούς ελεύθερων σκοπευτών εναντίον ισραηλινών δυνάμεων που επιχειρούσαν στην περιοχή Ράφα της νότιας Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ ανταποκρίθηκε με μια σειρά αεροπορικών επιδρομών.

Το «αγκάθι» των νεκρών ομήρων

Η ειρηνευτική διαδικασία παραγκωνίζεται από την καθυστέρηση της Χαμάς να επιστρέψει τις σορούς των Ισραηλινών ομήρων που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων. Από τους 28 νεκρούς ομήρους που παρέμεναν στη Γάζα όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, οι 16 δεν έχουν ακόμη παραδοθεί.

Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι δυσκολεύεται να εντοπίσει τα σώματα λόγω των βομβαρδισμών, ενώ το Ισραήλ την κατηγορεί ότι «λέει ψέματα» και ότι «έχει πρόσβαση στις σορούς αλλά αρνείται να τις επιστρέψει».