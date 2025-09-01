Εύσημα του Πούτιν στον Ερντογάν για την ενεργειακή και «στρατηγική» σχέση Ρωσίας - Τουρκίας

Η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας συζητήθηκε τη Δευτέρα μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών, Βλαντίμιρ Πούτιν και Ταγίπ Ερντογάν, στη Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης.

Κατά τη συνάντηση τους, ο Πούτιν είπε προς τον Ερντογάν ότι η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών είναι «στρατηγική». Ακόμα, τόνισε πως υ Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει αέριο στην Τουρκία μέσω της Μαύρης Θάλασσας χωρίς διακοπές.

Επιπλέον, ο Πούτιν ευχαρίστησε τον Ερβτογάν για «τη σημαντική συμβολή του στις πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες» ώστε να επιλυθεί ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, που μαίνεται για εδώ και πάνω από 3,5 χρόνια.