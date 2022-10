Ευρωπαίοι ηγέτες απευθύνουν συγχαρητήρια μηνύματα προς τον Σούνακ

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη σήμερα τον Ρίσι Σουνάκ για το ότι έγινε ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου και προσέθεσε, σε μήνυμά του στο Twitter, ότι θα επιδιώξει να εργαστεί μαζί του επί των κοινών προκλήσεων όπως ο πόλεμος στην Ουκρανίας.

Congratulations to @RishiSunak, who has become Prime Minister of the United Kingdom. Together we will continue working to tackle the challenges of the moment, including the war in Ukraine and its many consequences for Europe and the world.