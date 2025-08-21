Ανώτεροι Ευρωπαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι καλούν τις ΗΠΑ να αναπτύξουν μαχητικά αεροσκάφη F-35 στη Ρουμανία, για να ενισχύσουν την ασφάλεια της Ουκρανίας και τη δυνατότητα αποτροπής απέναντι σε μια πιθανή νέα ρωσική εισβολή, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times.

Η πρόταση αυτή συζητήθηκε σε συνάντηση του επικεφαλής του επιτελείου ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, Στρατηγού Νταν Κέιν, με εκπροσώπους στρατιωτικών δυνάμεων από τη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία και την Ιταλία, με στόχο την εξασφάλιση εγγυήσεων ασφαλείας για την περιοχή.

Η Ρουμανία φιλοξενεί ήδη τη μεγαλύτερη αεροπορική βάση του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη (Μιχαΐλ Κογκαλνιτσεάνου), που χρησιμοποιείται για αποστολές εναέριας αστυνόμευσης πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Η βάση έχει ιστορικό συνεργασίας με τις αμερικανικές δυνάμεις, καθώς υπήρξε κεντρικός κόμβος για επιχειρήσεις στο Ιράκ, και θεωρείται η πιο πιθανή τοποθεσία για τη μόνιμη εγκατάσταση αμερικανικών μαχητικών.

Οι ευρωπαϊκές χώρες ζητούν επίσης από τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν τη συνεχιζόμενη χρήση αμερικανικών δορυφόρων GPS και υποστήριξη πληροφοριών στην Ουκρανία.

Επιπλέον, ζητούν την προμήθεια αμυντικών πυραύλων Patriot και NASAMS και την άδεια για επιχειρήσεις αναγνωριστικών αεροσκαφών πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, ενώ βρετανικά αεροσκάφη Rivet Joint πραγματοποιούν ήδη αποστολές αναγνώρισης από τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Στο πλαίσιο του Συνασπισμού των Προθύμων, η Βρετανία έχει προτείνει την ανάπτυξη μαχητικών Typhoon στη δυτική Ουκρανία και την αποστολή ταξιαρχίας 3.000–5.000 στρατιωτών για εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών. Ανάλογες πρωτοβουλίες εξετάζουν η Γαλλία, ο Καναδάς και η Αυστραλία.

Η Ρωσία, ωστόσο, αντιτίθεται στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων, με τον υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ να δηλώνει ότι Μόσχα και Πεκίνο πρέπει να έχουν δικαίωμα βέτο για τη δυτική στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τις διαβουλεύσεις του ΝΑΤΟ «δρόμο προς το πουθενά».

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον ενδέχεται να παρέχει αεροπορική υποστήριξη στην Ουκρανία στο πλαίσιο πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία, έπειτα από συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και την έναρξη προετοιμασιών για συνάντηση μεταξύ των ηγετών Ουκρανίας και Ρωσίας.