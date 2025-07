Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβάλλει κυρώσεις σε πέντε άτομα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωση ότι επέβαλε κυρώσεις σε πέντε άτομα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία.

Συγκεκριμένα, οι νέες κυρώσεις στοχοθετούν μέλη της ρωσικής δικαιοσύνης που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη δίωξη του ακτιβιστή Αλεξέι Γκορίνοφ ο οποίος τάχθηκε ανοιχτά κατά του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία όταν ήταν δημοτικός βουλευτής στην περιοχή Κρασνοσέλσκι της Μόσχας.

Πρόκειται για του δικαστές Βίκτορ Βλαντίμιροφ, Κατερίνα Κιριτσένκο, Λαρίσα Μαρτίνοβα, Μαξίμ Σοκολόφσκι και Γιελένα Ζουραβλιόβα, τα ονόματα των οποίων δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό της ΕΕ, και οι οποίοι εξέδωσαν καταδικαστικές αποφάσεις κατά του Γκορίνοφ.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι όλοι τους «υπόκεινται σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και απαγορεύεται στους πολίτες και τις εταιρείες της ΕΕ να έχουν οικονομικές συναλλαγές μαζί τους».

Υπενθυμίζεται ότι, ο Γκορίνοφ καταδικάστηκε το 2022 σε λίγο λιγότερο από επτά χρόνια φυλάκιση για «δυσφήμιση των ενόπλων δυνάμεων» και το 2024, ενώ βρισκόταν ήδη στη φυλακή, σε τρία χρόνια για «δικαιολόγηση της τρομοκρατίας». Ο ίδιος δήλωσε αθώος απορρίπτοντας τις κατηγορίες αυτές.

Την ίδια ώρα, δεν εγκρίθηκε το 18ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, καθώς η Σλοβακία άσκησε βέτο, μπλοκάροντας τη διαδικασία.

«Η Ρωσία δεν θέλει την ειρήνη και, σε απάντηση, η ΕΕ είναι έτοιμη να προωθήσει ένα από τα πιο σκληρά πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Πραγματικά λυπάμαι που δεν το πετύχαμε αυτό σήμερα», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής, Κάγια Κάλας.

Σε συνέντευξή της μετά τη λήξη του Συμβουλίου, η Κάλας σχολίασε την αρνητική έκβαση της ψηφοφορίας, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τη στάση της Σλοβακίας λέγοντας «ήλπιζα ότι σήμερα θα εγκριθεί το πακέτο, αλλά δεν τα καταφέραμε και πραγματικά λυπάμαι. Η Σλοβακία άσκησε βέτο, παρότι είχαν προηγηθεί συνομιλίες και ανταλλαγή επιστολών. Σήμερα, ωστόσο, τα πράγματα ήταν αλλιώς».

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, μετά το τέλος του Συμβουλίου, ξεκαθάρισε τη θέση της κυβέρνησής του, δηλώνοντας ότι «ο κυβερνητικός συνασπισμός απορρίπτει την ηλίθια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διακοπεί η ροή φυσικού αερίου από το 2028. Η Επιτροπή μπορεί να το προχωρήσει, ίσως το κάνει μέσα στις επόμενες ημέρες».

🇸🇰 THE SLOVAK OPPOSITION REJECTED THE EUROPEAN COMMISSION. 🇪🇺



I am presenting to the public the approved letter in which the European Commission responds to our objections regarding the proposal to halt Russian gas supplies after 1, January 2028. The European Commission can… pic.twitter.com/2EHWRn21qC