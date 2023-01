Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Εκτός Σοσιαλδημοκρατών ο Μαρκ Ταραμπελά

Να αποκλείσει τον Μαρκ Ταραμπελά από μέλος, αποφάσισε ομόφωνα η Ομάδα Σοσιαλδημοκρατών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 2.6 του κανονισμού

Ο Αντρέα Κοτσολίνο απέκλεισε νωρίτερα τον εαυτό του, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Twitter η Ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών.

The S&D Group unanimously decided to exclude Marc Tarabella as member, in accordance with Article 2.6 of our Rules of Procedure. Andrea Cozzolino previously excluded himself.



Thus, for the time of the ongoing investigation, both members will move to Non-Attached. pic.twitter.com/eA1VR7PQQg