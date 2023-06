Κομισιόν: Το σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2024 - Πού κατευθύνονται τα κεφάλαια

Η Κομισιόν κατέθεσε σήμερα τον ετήσιο προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 189,3 δισ. ευρώ για το 2024. Ο προϋπολογισμός θα συμπληρωθεί με εκτιμώμενο ποσό ύψους 113 δισ. ευρώ υπό μορφή πληρωμών για επιχορηγήσεις στο πλαίσιο του NextGenerationEU, του μέσου ανάκαμψης της ΕΕ μετά την πανδημία.

Σύμφωνα με το σχέδιο περίπου 50 δισ. ευρώ θα δοθούν για την περιφερειακή ανάπτυξη, πάνω από 13 δισ. για την έρευνα και σχεδόν 54 δισ. ευρώ σε γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία.

Η συνδυασμένη ικανότητα παρέμβασής τους θα συνεχίσει να προάγει τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης και να δημιουργεί θέσεις εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Η ΕΕ αντιμετώπισε πρωτοφανείς προκλήσεις τα τελευταία χρόνια, μεταξύ των οποίων ο ταχέως αυξανόμενος πληθωρισμός, οι οποίες άσκησαν σημαντική πίεση στην ικανότητα του προϋπολογισμού να ανταποκριθεί περαιτέρω στις νέες εξελίξεις. Ωστόσο, το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2024 εξακολουθεί να παρέχει ουσιαστική χρηματοδότηση για τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως είχε προγραμματιστεί. Οι πράσινες και οι ψηφιακές δαπάνες θα εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητα, με σκοπό να καταστεί η Ευρώπη πιο ανθεκτική και να προετοιμαστεί καλύτερα για το μέλλον.

Το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2024 κατευθύνει τα κεφάλαια εκεί όπου μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά, με βάση τις πιο κρίσιμες ανάγκες ανάκαμψης των κρατών μελών της ΕΕ και των εταίρων μας σε ολόκληρο τον κόσμο. Η χρηματοδότηση θα βοηθήσει στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της Ένωσής μας, προωθώντας την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και ενισχύοντας τον ρόλο της Ευρώπης στον κόσμο.

Η Επιτροπή θα συνεχίσει να στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο διάστημα χρειαστεί. Μετά τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της χώρας, ο προϋπολογισμός της ΕΕ κινητοποιήθηκε πλήρως για τη στήριξη της Ουκρανίας και των κρατών μελών της ΕΕ που υποδέχονται πρόσφυγες, ωστόσο οι διαθεσιμότητές του έχουν εξαντληθεί. Η Επιτροπή θα αξιολογήσει τη μελλοντική στήριξη προς την Ουκρανία στο πλαίσιο της επικείμενης επανεξέτασης του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της για την περίοδο 2021-2027.

