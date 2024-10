Ευρωκοινοβούλιο: Πρώτο «πράσινο φως» για την ανάληψη καθηκόντων των νέων Επιτρόπων

Το πρώτο «πράσινο φως» έδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στους 26 υποψήφιους επιτρόπους που πρότεινε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, οι οποίοι θα στελεχώσουν τη νέα Κομισιόν.

Parliament’s legal affairs committee has given its green light for the confirmation hearings for all 26 commissioners-designate to go ahead.https://t.co/2aujLISZtZ