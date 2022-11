Ευρωκοινοβούλιο: Ανακήρυξε τη Ρωσία «κράτος χορηγό της τρομοκρατίας»

Με ψήφισμα τους την Τετάρτη οι ευρωβουλευτές ανακήρυξαν τη Ρωσία «κράτος χορηγό της τρομοκρατίας».

Οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν ότι τα στρατιωτικά πλήγματα της Ρωσίας σε μη στρατιωτικούς στόχους όπως οι ενεργειακές υποδομές, τα νοσοκομεία, τα σχολεία και τα καταφύγια παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Σε ένα μη δεσμευτικό ψήφισμα που εγκρίθηκε από τη μεγάλη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε ότι η Ρωσία είναι «ένα τρομοκρατικό καθεστώς λόγω της σκόπιμης φυσικής καταστροφής πολιτικών υποδομών και των μαζικών δολοφονιών Ουκρανών αμάχων με στόχο την εξάλειψη του ουκρανικού λαού». Προέτρεψε δε τα 27 κράτη - μέλη της ΕΕ να κάνουν τον ίδιο «με όλες τις αρνητικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται».

Η ψηφοφορία πέρασε από 494 ευρωβουλευτές, με 58 ψήφους κατά και 44 απών.

Υπενθυμίζεται πως το κοινοβούλιο δεν μπορεί να υποχρεώσει τις κυβερνήσεις της ΕΕ ή την Κομισιόν να ακολουθήσουν τις πολιτικές του συστάσεις.

Οι ευρωβουλευτές λένε ότι αυτό το νομικό βήμα θα επιτρέψει στην ΕΕ να διευρύνει τις κυρώσεις της κατά της Ρωσίας, να στοχεύσει τα πολιτικά, νομοθετικά, στρατιωτικά και εκτελεστικά της όργανα καθώς και να την θεωρήσει υπεύθυνη για το έγκλημα της στρατιωτικής επίθεσης. Οι ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης να αποκλειστεί η Ρωσία από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πέντε χώρες της ΕΕ - η Πολωνία, η Τσεχία και τα τρία κράτη της Βαλτικής - έχουν ήδη ανακηρύξει τη Ρωσία κράτος χορηγό της τρομοκρατίας, ενώ η κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης - που δεν είναι μέρος της ΕΕ - έχει επίσης κηρύξει το σημερινό ρωσικό καθεστώς. Ως «τρομοκρατικό».

Το ψήφισμα απαρίθμησε τις «τρομοκρατικές ενέργειες» της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας όπλων στον Σύριο ηγέτη Μπασάρ αλ Άσαντ και των εσκεμμένων επιθέσεων σε Σύρους αμάχους, τη δηλητηρίαση του Σεργκέι Σκριπάλ και την κατάρριψη της πτήσης MH17 πάνω από την ανατολική Ουκρανία το 2014, η οποία σκότωσε 298 ανθρώπους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρέτισε στο μεταξύ την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ορίσει τη Ρωσία ως κράτος χορηγό της τρομοκρατίας.

Η Ρωσία πρέπει να «απομονωθεί σε όλα τα επίπεδα» ώστε «να τερματίσει τη μακροχρόνια τρομοκρατική πολιτική της στην Ουκρανία και σε ολόκληρο τον κόσμο», ανέφερε σε ανάρτηση του.

