Έξι Ρώσοι στρατιώτες νεκροί σε περιοχή που συνορεύει με την Ουκρανία

Έξι Ρώσοι στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά στην περιοχή του Κουρσκ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, μετέδωσε τη Δευτέρα το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε κοντά στο χωριό Ουλανόκ, λιγότερο από 10 χιλιόμετρα από τα βορειοανατολικά σύνορα της Ουκρανίας, το πρωί της Δευτέρας, ανέφερε το TASS.

Επτά στρατιωτικοί βρίσκονταν μέσα στο καταφύγιο τη στιγμή του συμβάντος, ανέφεραν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Έξι έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα έβδομο άτομο τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με το Nexta, η φωτιά προκλήθηκε όταν οι στρατιώτες άναψαν σόμπα και έριξαν απρόσεκτα υγρό που αναφλέγεται.

#Russian set off an explosion in the #Kursk region, writes Baza.



The servicemen stoked the stove and imprudently splashed some combustible liquid into it. After that, there was an explosion. According to preliminary data, 6 invaders were killed. pic.twitter.com/EahvSnn4cs