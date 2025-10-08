Εθνοφρουρά στις ΗΠΑ: Ο Τράμπ ζήτησε τη σύλληψη κορυφαίων αξιωματούχων στο Ιλινόι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε την Τετάρτη να φυλακιστούν ο δήμαρχος του Σικάγου Μπράντον Τζόνσον και ο κυβερνήτης του Ιλινόι Τζέι Μπι Πρίτζκερ, κατηγορώντας τους δύο Δημοκρατικούς ότι δεν προστάτευσαν τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους μετανάστευσης, χωρίς να προσκομίσει καμία απόδειξη.

Τα σχόλια του Τραμπ, που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του, έρχονται σε μια στιγμή που ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος έχει διατάξει την αποστολή στρατευμάτων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, παρά τις αντιρρήσεις των τοπικών και κρατικών αξιωματούχων.

«Ο δήμαρχος του Σικάγου πρέπει να φυλακιστεί για την αποτυχία του να προστατεύσει τους αξιωματικούς της ICE! Το ίδιο και ο κυβερνήτης Πρίτσκερ!», έγραψε ο Τραμπ, αναφερόμενος στο προσωπικό της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE).