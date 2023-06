Εσθονία: Βρετανικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη

Μαχητικά της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) που σταθμεύουν στην Εσθονία αναχαίτισαν το απόγευμα της Τετάρτης ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη σε κοντινή απόσταση από τον εναέριο χώρο της χώρας που είναι μέλος του ΝΑΤΟ.

Τα βρετανικά αεροσκάφη τύπου Eurofighter Typhoon που είχαν αναπτύχθηκαν στην αεροπορική βάση Amari τέθηκαν σε κινητοποίηση αφού ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικής αναγνώρισης και επιτήρησης ilyushin Il-20M που συνοδευόταν από δύο μαχητικά Su-27 Flanker εντοπίστηκαν να πετούν επικίνδυνα κοντά στα όρια του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με την RAF, το ρωσικό αεροσκάφος δεν συμμορφώθηκε με τα καθιερωμένα διεθνή πρωτόκολλα, τα οποία απαιτούν συντονισμό με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των σχετικών Περιφερειών Πληροφοριών Πτήσεων (FIRs).

Τα 140 μαχητικά της RAF αναπτύσσονται στην αεροπορική βάση Amari μέχρι τον Αύγουστο του 2023 για να αναλάβουν την αποστολή αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ στη Βαλτική. Η αποστολή τους ξεκίνησε το 2004 όταν τα κράτη της Βαλτικής εντάχθηκαν στο ΝΑΤΟ.

Μία από τις κύριες αποστολές των αεροπορικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, οι οποίες εναλλάσσονται, είναι για να προστατεύουν τους εναέριους χώρους της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας από εισβολές, καθώς αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία δική τους αερομεταφερόμενη ικανότητα.

RAF Typhoons from 140 EAW in Estonia were scrambled this afternoon to intercept a Russian Air Force IL-20 COOT A and 2x Su-27 FLANKER B flying close to @NATO airspace.



The Russian aircraft failed to comply with international norms by not liaising with relevant FIRs.#WeAreNATO pic.twitter.com/lukgJaRp3P