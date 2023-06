Ερυθρός Σταυρός: «Σοβαρός κίνδυνος» οι νάρκες από την καταστροφή του φράγματος Καχόβκα

Νάρκες παρασύρθηκαν από τις πλημμύρες που προκλήθηκαν από την καταστροφή του φράγματος Καχόβκα και έπληξαν τμήματα της νότιας Ουκρανίας και μπορεί να αποτελέσουν σοβαρό κίνδυνο για τους αμάχους για τις επόμενες δεκαετίες, όπως ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός.

Το σοβιετικής εποχής φράγμα Καχόβκα, που τελούσε υπό ρωσικό έλεγχο, υπέστη ρήγμα νωρίς την Τρίτη, με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες νερού να πλημμυρίσουν ένα μεγάλο μέρος της ζώνης των πολεμικών επιχειρήσεων και να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές και την ευημερία δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων.

Η Ουκρανία κατηγόρησε τη Ρωσία ότι ανατίναξε το φράγμα. Η Ρωσία υποστήριξε ότι η Ουκρανία έκανε σαμποτάζ στο φράγμα κατ’ εντολή της Δύσης για να περιορίσει τις προμήθειες νερού προς την Κριμαία και να αποσπάσει την προσοχή από μια αποτυχημένη αντεπίθεση. Κάποιοι διορισμένοι από τη Ρωσία αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το φράγμα ίσως απλά να κατέρρευσε.

Τα νερά έχουν επίσης παρασύρει αμέτρητες νάρκες που είχαν τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια των 15 μηνών του πολέμου και κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται: μπορεί ακόμα να βρίσκονται στα ναρκοπέδια ή να έχουν κολλήσει στη λάσπη του ποταμού, ή σε χωράφια, κήπους και δρόμους σε μια πολύ μεγάλη περιοχή.

A drone video showed extensive flooding in Ukraine's Kherson and houses submerged in water after the Nova Kakhovka dam was breached https://t.co/rGjLWRV0D5 pic.twitter.com/nSxI73vXve