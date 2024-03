Ερυθρά Θάλασσα: Οι Χούθι εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον αντιτορπιλικού των ΗΠΑ

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι χθες Τρίτη οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον αντιτορπιλικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, χωρίς πάντως να το πλήξουν, ούτε να αναφερθούν θύματα ή ζημιές.

«Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι εκτόξευσαν (…) βαλλιστικό πύραυλο βραχέος βεληνεκούς» εναντίον του USS Laboon (DDG 58), αντιτορπιλικού κλάσης Άρλι Μπερκ, «στην Ερυθρά Θάλασσα», εξήγησε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

March 12 Red Sea Update



Between 2:00 a.m. and 4:30 a.m. (Sanaa time) on March 12, Iranian-backed Houthi terrorists fired one close-range ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen toward USS Laboon in the Red Sea. The missile did not impact the vessel and there were…