Ερυθρά Θάλασσα: Κλιμακώνεται η ένταση μετά τα αντίποινα στους Χούθι

Με «καζάνι» που βράζει μοιάζει η Ερυθρά Θάλασσα και η ευρύτερη περιοχή, μετά και τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσαν από κοινού ΗΠΑ και Βρετανία εναντίον θέσεων των Χούθι της Υεμένης. Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, προκειμένου να στείλουν ένα μήνυμα για την αποκατάσταση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα.

Υπενθυμίζεται, πως όταν σημειώθηκε η εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου και έκτοτε ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ τους, οι Χούθι δήλωσαν την υποστήριξή τους στη Χαμάς και επιπλέον ότι θα στοχοποιούσαν κάθε πλοίο που ταξίδευε προς το Ισραήλ ή έφευγε από αυτό.

Ο Γιαχία Σάρεα, εκπρόσωπος των Χούθι, έχει δηλώσει συχνά ότι η ομάδα επιτίθεται σε πλοία για να διαμαρτυρηθεί για τους «φόνους, την καταστροφή και την πολιορκία» στη Γάζα και για να εκφράσει την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό. Μάλιστα, το κλίμα στην Υεμένη είναι έντονα υπέρ των Παλαιστινίων και στην Σάνα έγιναν μερικές από τις μεγαλύτερες φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις παγκοσμίως. Σε αυτό το πλαίσιο υπήρξαν εξ αρχής ένας από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για το Ισραήλ, δεδομένης και της γεωγραφικής απόστασης.

Από τον Νοέμβριο, οι Χούθι έχουν εξαπολύσει 27 επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, τα οποία, όπως ισχυρίζονται, κατευθύνονται προς ή εξέρχονται από ισραηλινά λιμάνια. Η τελευταία ήταν την Πέμπτη στις 2 π.μ., όταν ένας πύραυλος προσγειώθηκε κοντά σε εμπορικό πλοίο, δήλωσε ο αμερικανικός στρατός.

Οι επιθέσεις κατά θέσεων των Χούθι ξεκίνησαν λίγη ώρα μετά τα μεσάνυκτα της Πέμπτης, τοπική ώρα και περιλάμβανανπλήγματα με δεκάδες πυραύλους Tomahawk, τύπου cruise, που εκτοξεύτηκαν τόσο από πλοία επιφανείας, όσο και από το υποβρύχιο USS Florida (SSGN 728) που πιστεύεται ότι βρίσκεται στην περιοχή.

Παράλληλα, μαχητικά αεροσκάφη F/A-18-E/F από το αεροπλανοφόρο USS Dwight D Eisenhower αλλά και τέσσερα βρετανικά Eurofighter Typhoon FGR4, που επιχειρούσαν από τη βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου, πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές.

Οι αμερικανικές δυνάμεις και οι σύμμαχοί τους έπληξαν περισσότερους από 60 στόχους σε 16 τοποθεσίες που χρησιμοποιούν οι Χούθι στην Υεμένη, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία.

Σε αυτούς περιλαμβάνονται κέντρα διοίκησης και ελέγχου, αποθήκες πυρομαχικών, συστήματα εκτόξευσης, εγκαταστάσεις παραγωγής και συστήματα ραντάρ αεράμυνας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε αργά χθες, Πέμπτη.

Στα πλήγματα χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα από 100 πυρομαχικά ακριβείας.

«Παραμένουμε προσηλωμένοι στους κρίσιμους εταίρους μας σε όλη τη Μέση Ανατολή για την άμυνα κατά των υποστηριζόμενων από το Ιράν παραστρατιωτικών ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των μαχητών Χούθι, και της απειλής που αποτελούν για την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα», δήλωσε ο κεντρικός διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αντιστράτηγος Αλεξ Γκρίνκεγουιτς.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Μπαχρέιν την Τετάρτη, ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, προειδοποίησε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα θα μπορούσαν να διαταράξουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και με τη σειρά τους να αυξήσουν το κόστος των καθημερινών αγαθών. Οι επιθέσεις των Χούθι έχουν επηρεάσει πλοία που συνδέονται με περισσότερες από 40 χώρες σημείωσε ο αμερικανός υπουργός.

Πηγή: AP

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν πόλεμο με την Υεμένη, αλλά δε θα διστάσουν να αναλάβουν περαιτέρω δράση, δήλωσε την Παρασκευή ο Λευκός Οίκος, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ενέκρινε τα πλήγματα των ΗΠΑ την Τρίτη ως απάντηση σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Δεν μας ενδιαφέρει ένας πόλεμος με την Υεμένη. Δε μας ενδιαφέρει μια σύγκρουση οποιουδήποτε είδους στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι στους δημοσιογράφους στο Air Force One.

«Ο πρόεδρος προσπαθούσε να αποτρέψει οποιαδήποτε κλιμάκωση της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένων και των χτυπημάτων χθες το βράδυ», είπε.

Από την πλευρά τους, οι Χούθι, μέσω του εκπροσώπου τους, Μοχάμεντ Αμπντουλσαλάμ, ανακοίνωσαν ότι η επίθεση ΗΠΑ – Βρετανίας στην Υεμένη δε δικαιολογείται, ενώ πρόσθεσε ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν οργάνωση θα συνεχίσει να στοχοποιεί πλοία που κατευθύνονται προς το Ισραήλ.

Ο Αμπντουλσαλάμ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία έκαναν «λάθος» εκτιμώντας ότι τα πλήγματα «θα αποτρέψουν την Υεμένη από το να υποστηρίξει την Παλαιστίνη και τη Γάζα».

Ο ηγέτης των Χούθι, Μοχάμεντ αλ Μπουχαΐτι, απείλησε ότι οι ΗΠΑ και η Βρετανία «σύντομα θα συνειδητοποιήσουν» ότι τα πλήγματα στην Υεμένη «ήταν η μεγαλύτερη τρέλα στην Ιστορία τους».

«Η Αμερική και η Βρετανία έκαναν λάθος που άρχισαν τον πόλεμο στην Υεμένη επειδή δεν έμαθαν από τις προηγούμενες εμπειρίες τους», έγραψε στο X, πρώην Twitter.

A senior member of Yemen's Ansarullah: US and UK will soon understand that the strikes on #Yemen were their greatest folly in history. pic.twitter.com/4aBOQSvM5H