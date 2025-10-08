Ερντογάν για Γάζα: Να παραμείνει μέρος ενός παλαιστινιακού κράτους 

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν, υποστήριξε πως η Άγκυρα «αναλύει και εξηγεί» προς τη Χαμάς το ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση για το μέλλον ενός παλαιστινιακού κράτους, στο πλαίσιο ενός σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Σε δηλώσεις του προς δημοσιογράφους κατά την πτήση επιστροφής από το Αζερμπαϊτζάν, ο Ερντογάν είπε ότι Τούρκοι αξιωματούχοι συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο και ότι η Άγκυρα υποστηρίζει τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ, ο οποίος, όπως πρόσθεσε, ζήτησε από την Τουρκία να πείσει τη Χαμάς να δεχτεί το σχέδιο.

Ο Ερντογάν δήλωσε επίσης ότι σε οποιοδήποτε μεταπολεμικό σενάριο, η Γάζα πρέπει να παραμείνει μέρος ενός παλαιστινιακού κράτους και ότι πρέπει να κυβερνάται από Παλαιστινίους, σύμφωνα με το κείμενο των δηλώσεών του που κοινοποίησε το γραφείο του την Τετάρτη.

Πρόσθεσε ότι η αποστολή ξένων δυνάμεων στη Γάζα και η διασφάλιση της ασφάλειας εκεί πρέπει να συζητηθούν λεπτομερώς και ότι η Άγκυρα είναι έτοιμη να συμβάλει σε όλες τις προσπάθειες.

O Ερντογάν διευκρίνισε επίσης ότι ο αρχηγός της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (ΜΙΤ) Ιμραχίμ Καλίν βρίσκεται στο τραπέζι των «σημαντικών» αυτών συνομιλιών, οι οποίες ξεκίνησαν σήμερα και θα συνεχιστούν αύριο.

Halkbank και Συρία

Σχετικά με το θέμα της Halkbank, της τουρκικής κρατικής τράπεζας που διώκεται δικαστικά στις ΗΠΑ για παραβίαση των κυρώσεων κατά του Ιράν, ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ τον διαβεβαίωσε πως «το πρόβλημα της Halkbank έχει τελειώσει για εμάς».

«Φυσικά αυτή είναι μια σημαντική δήλωση πολιτικής βούλησης, η οποία έχει μεγάλη αξία για εμάς», σχολίασε ο Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας πώς «από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε και στις πρόσφατες συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων της κυβέρνησης της Δαμασκού και των ελεγχόμενων από του Κούρδους Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας (SDF).

Η Τουρκία παρακολουθεί στενά όλες τις εξελίξεις στο πεδίο, είπε, προειδοποιώντας ότι «η υπομονή, η σύνεση και η αξιοπρεπής στάση μας δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως αδυναμία».

Οι Δημοκρατικές Δυνάμεις της Συρίας πρέπει να τηρήσουν την υπόσχεσή τους και πρέπει να ενσωματωθούν στον στρατό της Συρίας, τόνισε, και υποστήριξε ότι «Όσοι στρέψουν το βλέμμα τους προς την Άγκυρα και τη Δαμασκό θα κερδίσουν. Η τουρκική, κουρδική και αραβική συμμαχία είναι το κλειδί για την αιώνια ειρήνη και την ηρεμία στην περιοχή. Κανείς δεν πρέπει να υποκύψει σε προκλήσεις, να παρασυρθεί από λανθασμένες φιλοδοξίες».

Για τις συγκρούσεις στο Χαλέπι, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι «η συριακή κυβέρνηση εξέθεσε την ευαισθησία της».

«Η εδαφική ακεραιότητα της Συρίας είναι για εμάς μη διαπραγματεύσιμη. Δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε πράξεις που αντιβαίνουν σε αυτό. Ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σαράα και η κυβέρνησή του έχουν την ίδια άποψη με εμάς. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του συριακού λαού», κατέληξε ο Ερντογάν.